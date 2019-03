Laihdutus

Henriikka alkoi syödä 5 kertaa päivässä ja laihtui vuodessa 30 kiloa: ”Enää ei tarvitse ottaa päiväunia”

Eräänä lokakuisena aamuna vuonna 2017 Henriikka, 32, heräsi ja totesi, että nyt riittää. Ylipainoa oli kertynyt kymmeniä kiloja ja olo oli sen mukainen: vetämätön ja uupunut.– Olin vielä melko nuori ja ennen kaikkea terve, joten asialle oli tehtävä jotain ennen kuin saisin diabeteksen tai muita ylipainon aiheuttamia sairauksia, Henriikka kertoo ajatelleensa.Hän ei pitänyt siitä, miltä peilikuva näytti.– Olin ahdistunut ja välttelin vapaa-ajalla menemästä ystävien kanssa ulos. Epämukava olo omassa kropassa oli niin hirveää, että mieluummin olin kotona yksin. En tiennyt mitä laittaa päälle, koska mikään ei näyttänyt hyvältä.Monta kertaa löytyi joku tekosyy, jotta sai pysyä kotona.Kilot alkoivat kasautua, kun Henriikka lopetti nuoruudenharrastuksensa kilpauinnin. Uimareilla on tapana syödä paljon ja isoja annoksia, ja nämä tottumukset jäivät päälle, vaikka liikunta jäi vähiin. Kotoa pois muuttaessaan Henriikka turvautui eineksiin ja pizzaan sekä muihin herkkuihin.– Söin ehkä kerran kaksi päivässä ja paljon. Tein harvoin itse ruokaa.Lokakuisen herätyksen myötä Henriikka päätti liittyä kuntosalille. Hän ryhtyi treenaamaan kolme kertaa viikossa.– Nopeasti kuitenkin halusin tekemiseen jotain tolkkua ja otin itselleni avuksi personal trainerin. Häneltä sain myös ruokavalion. Treenasin pt:n kanssa kanssa salilla aluksi pari kertaa viikossa ja lopulta kahden viikon välein.Ruokavalio koostui tavallisesta kotiruoasta, ja aterioita oli päivässä viisi. Se tuntui Henriikasta hurjalta.– Tuntui hankalalta syödä niin usein ja paljon. Alkuun vaikeaa oli myös se, että minun piti punnita ruoat. Mietin, että tätäkö teen koko loppuelämän, mittaan jokaisen kurkunpalan.Pian silmä kuitenkin tottui annoskokojen hahmottamiseen ja Henriikan silmä harjaantui näkemään, millaisia sopivat ruokamäärät olivat.– Välillä teen vielä pistareita ja käytän ruoat vaa’an kautta.Ensimmäinen herkuttelu uuden ruokavalion aloittamisen jälkeen oli ”sallittu” vasta jouluna 2017. Nykyisin Henriikalla on kuukaudessa yksi, kaksi päivää, jolloin hän syö vapaammin. Ja juhlissa hän voi aivan hyvillä mielen syödä palan kakkua, jos siltä tuntuu.Noin vuodessa Henriikka on pudottanut painoaan kolmisenkymmentä kiloa. Matka jatkuu vielä, vaikka mitään tiukkoja tavoitteita ei olekaan.Isoin tavoite on jo saavutettu: olo on itsevarmempi.– Käyn taas kavereitten kanssa ulkona eikä peilikuva enää ahdista. Olen myös paljon energisempi, nukun entistä paremmin eikä minun enää tarvitse ottaa päiväunia.Liikuntakin on tullut jäädäkseen osaksi elämää. Salitreenaamisesta on tullut suorastaan intohimo.– Rakastan sitä tunnetta, kun pystyn tekemään yhden toiston enemmän kuin viimeksi tai saan laitettua enemmän painoa johonkin liikkeeseen.Henriikka inspiroi sosiaalisessa mediassa elämänmuutokseen myös muita ja saa paljon yhteydenottoja Instagram-tilinsä henriikkajohanna kautta.Yksi neuvo painonpudotukseen on Henriikan mielestä ylitse muiden: jokaisen on löydettävä siihen oma sisäinen motivaatio.– Jos painoa pudottaa jonkun muun vuoksi, se ei onnistu.