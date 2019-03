Laihdutus

Näin saat kapeamman vyötärön – 5 keinoa vatsalihastreenin lisäksi

5 keinoa, joilla saat vyötärön kapeammaksi:

1. Anna riittävälle unelle mahdollisuus

2. Rauhoita syöminen

3. Vähennä prosessoitu ruoka minimiin

4. Omaksu liikunta arjen rutiiniksi

5. Löydä oma motivaatiosi