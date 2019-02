Laihdutus

Jaana pudotti vuodessa 20 ja Juha 45 kiloa – näin helpoilla muutoksilla pariskunta onnistui

Hurahdus

Omat ruoat ratkaisevat





”Ihan eri mies”





Somesta tukea

Ensin tuli henkinen työ. Jaana, nyt 28, luki ja pohti liki vuoden päivät sitä, miten hän voisi tehdä pysyvän elämänmuutoksen ja mistä siihen löytyisi motivaatio.Kehitysvammaisten ohjaajana työskentelevä Jaana oli sairaalloisen ylipainoinen, ja se näkyi päivittäin hänen arjessaan.– Koko kroppaa särki kun nousin aamulla sängystä ja nukuin tosi huonosti. Rupesin miettimään, että jos aion tehdä seuraavat 40 vuotta töitä, en voi jatkaa entiseen malliin, Jaana sanoo.Ylipaino oli saanut itsearvostuksenkin notkahtamaan eikä Jaana tohtinut tuoda itseään ja ajatuksiaan esiin.Pikku hiljaa ajatusten kypsyessä Jaana alkoi seurata sosiaalisesta mediasta elämänmuutoksista kertovia tilejä. Poikaystävälleen Juhalle, nyt 33, hän esitti lopulta ratkaisevan kysymyksen: pitäisiköhän meidän ostaa salikortit?– Toivoin salaa, että se sanoisi, että ei me mitään kortteja tarvita, mutta se vastasikin että joo. Olemme siitä eteenpäin rakentaneet yhdessä parempaa tulevaisuutta.Entiselle poikaystävälle, nykyiselle kihlatulle, oli myös kerääntynyt kosolti ylipainoa.Pariskunta hurahti treenaamiseen täysin. Nykyisin he käyvät kolmesta neljään kertaa viikossa salilla, yhdessä aina kun se on mahdollista. Salitreeni on vuorotyöläisille myös arvokasta yhteistä aikaa. Aikaisemmin liikunta ei heidän elämäänsä kuulunut.Ruokailutottumuksissa pari teki täyskäännöksen. Annoskoot puolittuivat, ja kun lautasella oli ennen puolet esimerkiksi perunaa, tilaa vie nyt myös salaatti.Mitään he eivät silti kiellä kokonaan.– Ennen söimme herkkuja joka viikko, nyt laitamme suurin piirtein kalenteriin päivänä, jolloin saamme syödä niitä. Olemme luoneet sellaisia tapoja, joita voimme noudattaa loppuelämämme.Uudet elämäntavat ovat onnistuneet. Jaanan paino on laskenut vuodessa yli 20 kiloa.Yksi iso kiitos siitä kuuluu omien ruokien valmistamiselle, ”meal preppaukselle”.– Teen aina kolmeksi neljäksi päiväksi lämpimät ruoat valmiiksi eli lounaan ja illallisen. Preppailuvaiheessa lasken kalorit ja punnitsen ruoat sekä etsin niille terveellisempiä vaihtoehtoja.Ideoita saa netistä ja sosiaalisesta mediasta, jossa aterioiden valmistelu on ollut jo jonkin aikaa varsin trendikästä. Ruoat tulee samalla tehtyä Juhallekin.Lasagne on yhä Jaanan suosikkiruoka, mutta sitäkin voi tuunata.– Lasagnesta saa terveellisemmän korvaamalla pastalevyt kesäkurpitsasiivuilla ja korvaamalla valkokastikkeen ricotta-juustolla, jota vähän notkistetaan vedellä. Kaiken saa maistumaan hyvältä kunhan vain uskaltaa käyttää mausteita tarpeeksi.Pizzaakin Jaana tekee ja hampurilaisia, joita hän muokkaa jättämällä pois sämpylän.Ennen Jaana ei syönyt lainkaan aamupalaa, nyt se on hänen isoin ateriansa, johon kuuluu muun muassa puuroa, leipää ja kananmunia.Lisävinkkejä Jaana on saanut nettivalmennuksista ja ravintovalmentajalta. Hänen kumppanillaan on ollut syksystä saakka personal trainer. Tulokset ovat huimat: Juhan paino on pudonnut yhteisen projektin aikana 45 kiloa.– Se on ihan eri mies. Kun vietimme kihlajaisia, osa sukulaisista mittaili meitä pitkään silmillään. Kaikki eivät tunnistanut Juhaa vaan jouduimme vakuuttelemaan, että olette tulleet ihan oikeaan paikkaan.Ammattilaiset ovat tulleet avuksi vasta hiljattain, noin vuosi muutosprojektin alkamisen jälkeen.– Omaa elämää pystyy ja oikeastaan täytyykin muuttaa itse. Mikään pt tai nettivalmennus ei pysty muuttamaan sinua, jos et halua sitä itse. Toki ammattilaisista on apua ja he antavat työkaluja. Itsestä on kuitenkin kiinni, että käyttääkö niitä.Painonpudotus näkyy muutenkin kuin ulkoisesti. Jaana nukkuu hyvin, kipeytynyt olkapää ei enää vaivaa häntä ja itseluottamustakin on tullut lisää.– Minun ei enää tarvitse kammeta itseäni aamuisin ylös sängystä. Jaan omaa tarinaani sosiaalisessa mediassa ja uskallan tuoda esiin itseäni sekä vaikeitakin asioita. Uskallan epäonnistua!Vaikeita paikkoja on ollutkin, mutta Jaana ei tahdo kutsua niitä epäonnistumisiksi tai repsahduksiksi.Joskus asiat eivät vain mene niin kuin on suunnitellut, mutta kurssin saa korjattua samantien. Jos herkkuhimo iskee yllättäen, seuraava ateria voi aina olla parempi.– En halua takaisin vanhaan, joten olen vain puskenut läpi. Instagramin yhteisö ja tuki on ollut ihan mieletön.Sosiaalista mediaa voi kritisoida, mutta Jaanalle se on ollut arvokas apu. Hän kirjoittaa muutoksestaan päiväkirjaa Instagramissa osoitteessa @pienempimina.– Katselin juuri ensimmäisiä postauksiani ja sitä, missä menen nyt. On mieletöntä katsoa sitä ihmisen ja ajatusmaailman muutosta. Jos pyysin ennen anteeksi repsahduksiani, menen nyt positiivisen kautta.