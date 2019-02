Laihdutus

Anu, 38, pani syömisensä uusiksi – kaikki 30 liikakiloa hävisivät viidessä kuukaudessa

Syöminen helpotti stressiä ja väsymystä

Pelkkä kengännauhojen sitominen rasitti

30 liikakiloa hävisi alle puolessa vuodessa

Luistelu onnistuu taas

”Olen itsevarmempi uusien ihmisten seurassa”