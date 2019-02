Laihdutus

Jopa 880 kcal tunnissa! Näin paljon talvilajit polttavat kaloreita

Talvilajit tehokkaita

Hiihto (kova): 440 kcal

Hiihto (rauhallinen): 220 kcal

Luistelu: 260 kcal

Laskettelu: 220 kcal

Lumenluonti: 222 kcal





Jooga:111 kcal

Juoksu (10 km tunnissa): 333 kcal

Juoksu (16 km tunnissa): 601 kcal

Pyöräily (15–20 km tunnissa): 148 kcal

Pyöräily (20–25 km tunnissa): 222 kcal

Pyöräily (+25 km tunnissa): 370 kcal

Tanssi (vauhdikas): 185 kcal

Uinti (rauhallinen): 148 kcal

Uinti (vauhdikas): 222 kcal

Sauvakävely: 148 kcal