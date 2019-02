Laihdutus

Piinaako makeanhimo? 5 asiaa, jotka sen tyypillisesti aiheuttavat – hoida nämä kuntoon ja himo helpottaa

Kurkkaa yllä olevalta videolta, mitkä ovat tavanomaisimmat syyt makeanhimon taustalla.

1. Nälkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Ankkuroitunut tapa

3. Tottuminen liialliseen makeuteen

4. Kielletyn hedelmän vaikutus

5. Makean salainen tehtävä





https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005997522.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005989247.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005980596.html