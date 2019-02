Laihdutus

"Olin ihan hukassa syömisten kanssa" – Tytti erosi ja pudotti vuodessa 15 kiloa: Näin hän onnistui

Ruokavalio ratkaisee





Hikeä otsalle





Peilissä uusi tyttö





Paatunut laihduttaja. Jojoilija, joka sai painon aina välillä laskuun, mutta jolle kilot tulivat aina takaisin. Näin 27-vuotias Tytti kuvailee entistä minäänsä.Entinen minä se tosiaan on: yhdessä vuodessa Tytin kropasta on lähtenyt 15 kiloa, vyötäisiltä 15 senttiä ja vaatekoko on pienentynyt kolmella numerolla.Kiloja alkoi kertyä, kun Tytti muutti vuonna 2012 kotoaan toiseen kaupunkiin ja päätyi raskaaseen parisuhteeseen. Riitaisan kotielämän vastapainona hän lohdutti itseään ruoalla.– Kun vaihdoin paikkakuntaa, kaveritkin jäivät. Vapaapäivät menivät siihen, että makasin sängyssä, katsoin leffoja ja söin suklaata. Pamahdin 66 kilosta yli kahdeksaankymmeneen.Pari vuotta myöhemmin Tytti erosi ja otti täydellisen irtioton vanhasta. Hän valmistui lähihoitajaksi, löysi uuden rakkauden ja muutti 300 kilometrin päähän ex-kumppanistaan.Ero sytytti jotain uutta. Vuonna 2016 Tytti päätti aloittaa uudelleen liikkumisen, joka oli jäänyt liiton myötä vähiin. Hämmästys oli kuitenkin suuri, kun kilot eivät alkaneetkaan heti irrota.– Paino ei vain tippunut, koska olin ihan hukassa syömisten kanssa. En tiennyt mitä ja miten pitäisi syödä.Juuri ruokavaliossa piilee Tytin mielestä onnistuneen elämänmuutoksen salaisuus. Se valkeni, kun Tytti hankki viime vuonna itselleen valmentajan ja pyysi tätä laatimaan itselleen ruokavalion. Sitä Tytti noudattaa vieläkin.Ruokavalioon kuuluu riisiä, tummaa pastaa, bataattia, lihaa, kasviksia, pähkinöitä, marjoja, hunajaa, kauraa ja ruista. Hedelmiä vähäsen. Sokeria ja perunoita Tytti ei syö ja maitotuotteet hän on korvannut kasvikunnan proteiineilla. Rytmi on säännölliset kuusi ateriaa päivässä.– Ennen en syönyt edes aamupalaa ja lounaaksi saatoin syödä suklaalevyn. Nyt jo aamulla on heti nälkä enkä jaksa olla neljää tuntia pidempään syömättä. Keho kertoo, mitä se tarvitsee.Kun paino alkoi tippua, Tytti jaksoi palata taas liikunnan pariin. Nykyisin hän käy viikossa 5–6 kertaa ryhmäliikuntatunnilla sekä juoksee 1–2 kertaa viikossa kymmenen kilometrin lenkin. Suosikkiliikuntatunteja ovat räväkät ja haastavat tunnit, kuten bodyattack ja valjailla tehtävä TRX.Ruoasta on tullut entiselle kulinaristille polttoainetta.– En syö viikolla herkkuja ollenkaan, koska se vaikuttaa palautumiseen ja sokerista tulee pöhö. Viikonlopuille sijoitan herkkupäiviä, mikä ei ole vaikeaa, koska terveellisestä syömisestä on tullut minulle arkipäivää. Jos joku tarjoaa töissä pullaa, en ota. En minä sitä tarvitse.Vielä kaksi vuotta tämä elämäntyyli ei olisi tullut Tytille mieleenkään.– Ennen olo oli koko ajan väsynyt ja vetämätön. Liikkuvuuteni oli myös huono. Huomasin sen lähihoitajan työssä, jossa joudun usein olemaan kyyryssä. Ja nukuin kamalan huonosti, Tytti muistelee.Energiaa on tätä nykyä ihan toisella tavalla.– Kun ravitsemus on kunnossa, jaksaa, vaikka nukkuisikin välillä vähän huonosti. Saisinpa antaa kaikille tämän olon, Tytti sanoo.Muutoksen isoin porkkana oli se, että Tytti ei enää pitänyt peilikuvastaan. Se ahdisti.– Nyt kun katson peiliin näen vielä välillä sen pyöreän tytön. Pää ei ihan ole pysynyt menossa mukana, mutta olen hiton ylpeä siitä, millaisen reitin olen kulkenut.Muita muutoksesta haaveilevia Tytti kannustaa päättäväisyyteen.– Päätös muutoksesta on tehtävä itselleen. On mietittävä omaa hyvinvointia ja repsahduksen kohdalla sitä, mitä on pelissä. Ja jos repsahdus tulee, on palattava heti seuraavalla aterialla takaisin uusiin tapoihin.Moni laihdutusyritys kilpistyy juuri repsahdukseen ja siitä tulleeseen syyllisyyden tunteeseen, mikä saa palaamaan takaisin vanhaan.Kaikki Tytin tuttavat eivät ole häntä muutoksen jälkeen tunnistaneet, mutta Tytille tärkeintä on pysyä kunnossa ja terveenä. Poliisikoulukin voisi tosin kiinnostaa, sillä nyt siihen riittäisi vihdoin kuntoa.