Laihdutus

Lässähtikö elämäntapamuutos, ennen kuin ehdit saada tuloksia? Tarkista nämä kaksi asiaa, jotta onnistut

Katso yllä olevalta videolta, miten elämäntapamuutoksessa kannattaa edetä. Lataa myös jutun lopusta oma työkirjasi, jolla voit suunnitella oman polkusi elämäntapamuutokseen.

1. Mitä ja miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Selvitä voimavarasi

Polku kohti terveellisiä elämäntapoja

Lisää liikettä arkeen. Jos olet löytänyt oman lempilajisi, pidä siitä kiinni! Jos omaa lajia ei ole vielä löytynyt, kokeile rohkeasti eri liikuntamuotoja. Voit myös valita vain sen helpoimman lajin, kuten työmatkareippailun kävellen tai pyöräillen. Voit jumpata myös kotona näiden ohjeiden avulla https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005573538.html . Tehojumpan ohjeet löydät täältä https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005839719.html .

Nuku riittävästi. Liikunnan lisääminen itsessään auttaa parantamaan unta (paitsi jos liikut raskaasti myöhään illalla), mutta voit vaikuttaa uneesi myös muilla keinoilla. Malta mennä ajoissa nukkumaan ja jätä työasiat ja älylaitteet sivummalle. Kurkkaa vinkit unen parantamiseen täältä https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005897008.html .

Huomioi yksi ateria kerrallaan. Jos et syö aamupalaa, opettele syömään se joka aamu. Opetellessa nestemäinen smoothie uppoaa helpommin https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005805227.html kuin ruokaisa munakas. Halutessasi voit huomioida myös välipalan tai minkä tahansa päivän aterioista ensin. Kun valitsemasi ateria on kunnossa, siirry seuraavaan. Lopulta kasassa on koko paletti, josta säännöllinen ateriarytmi rakentuu. Vasta tämän jälkeen voit syventyä kunnolla siihen, mitä lautasesi sisältää. Lisäämällä esimerkiksi kasviksia saat arvokkaita suojaravintoaineita ja pysyt kylläisenä pidempään. Päivän aterioista voit lukea lisää täältä https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005563472.html .

Ole joustava! Etene askel askeleelta tavoitettasi kohti ja varaa muutokseen aikaa ja malttia. Elämäntapamuutosta tehdessä on hyvä muistaa myös se, että elämä voi heittää eteesi vaikka minkälaisia haasteita. Älä siis tukeudu suunnitelmaasi liian tiukasti, sillä polkusi kohti muutosta ei tarvitse olla suoraviivainen. Joustavalla asenteella saavutat tavoitteesi varmasti!





https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005972889.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005965280.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005957848.html