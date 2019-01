Julia, 18, alkoi syödä viisi kertaa päivässä ja laihtui puolessa vuodessa 25 kiloa – valtava muutos olossa jo muutamassa päivässä

Laihdutus

Julia, 18, alkoi syödä viisi kertaa päivässä ja laihtui puolessa vuodessa 25 kiloa – valtava muutos olossa jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säännölliset ruoka-ajat. Ruokaa viisi kertaa päivässä ja aiempaa pienempiä annoksia.

Runsas veden juonti, noin 3 litraa päivässä. Jokainen aamu alkaa vedenjuonnilla tyhjään vatsaan.

Mieluiten luomua ja prosessoimatonta ruokaa.

Oma juttu löytyi





Eräänä päivänä, noin vuosi sitten, Julia, 18, pysähtyi peilin eteen miettimään. Miksi vetoketju aukeaa koko ajan, miksi napit eivät pysy kiinni? Julia kääntyi sivuttain ja tarkasteli peilikuvaansa.– Maha pömpötti ja turvotus oli niin kova, että nappi näytti pian poksahtavan päin seinää, Julia kertoo.Mielialakaan ei ollut hyvä. Oma keho ahdisti ja Julia oli jatkuvasti väsynyt.– Saatoin mennä koulusta tultuani kolmelta heti nukkumaan ja nukkua iltaan asti. Olin apaattinen ja voimaton. En jaksanut nähdä kavereita, en jaksanut meikata eikä minulla ollut voimia lähteä liikkumaan.Suurin osa vapaa-ajasta kului sohvannurkassa elokuvia katsellen. Itsetuntokin oli alhaalla.– Peittelin koko ajan itseäni, esimerkiksi tyynyillä aina kun istuin.Hetki peilin edessä pysäytti ja havahdutti Julian muuttamaan elintapansa. Hän visioi vuoden päähän nuoren naisen, joka on hoikempi, iloisempi ja terveempi.Nyt vuosi on kulunut ja Julia on pudottanut painostaan 25 kiloa. Kilot lähtivät jo ensimmäisen puolen vuoden aikana.Lisäksi Julia pyrkii välttämään maitotuotteita sekä muita viljoja paitsi kauraa, koska ne tuntuvat aiheuttavan hänelle turvotusta.– En kuitenkaan kiellä itseltäni mitään. Jos joskus haluan syödä vaikka suklaapalan, teen sen hyvällä omallatunnolla.Ero entisiin tottumuksiin on melkoinen. Aiemmin Julia nirsoili eikä ”osannut syödä tavallista kotiruokaa”.– Ennen saatoin syödä vain kerran tai kaksi päivässä. Yleensä se oli jotain hiilihydraattipitoista, kuten vaaleaa leipää tai pizzaa. Olin myös colajuoma-addikti eikä minulla ollut tietoakaan vedenjuonnista. Vesi oli minusta pahan makuista, Julia sanoo.Vanhemmat eivät Julian painoa koskaan kommentoineet, mutta ovat nyt iloisia Julian uusista elämäntavoista. Muutokset alkoivat tuntua nopeasti.– Minulle tuli muutamassa päivässä mahtava olo. En ollut enää väsynyt vaan iloinen ja energinen, Julia kertoo.Hän jaksoi lähteä lenkille ja innostui tekemään kotitreenejä.Uuteen elämään ei ole ollut vaikeaa tottua.– Löysin oman juttuni, joka tuntui hyvältä. Visioin paremman minän ja siksi muutos oli helppo toteuttaa.Kun kehon muuttumista ei vielä kyennyt hahmottamaan peilistä, vaaka ja vaatekoon muuttuminen osoittivat Julialle, että hän oli oikealla tiellä. Sillä hän myös aikoo pysyä.Kiloja ei enää ole tarpeen pudottaa. Niiden karistamistakin isompi muutos on tapahtunut Julian ajattelussa.– Ymmärrän, että kehon hyvinvointi on yhteydessä mielen hyvinvointiin. Molempia pitää vaalia. Tasapaino on kaikkein tärkeintä.Ennen Juliaa ahdisti ja hän koki riittämättömyyden tunteita. Nyt hänestä on kuoriutunut elämänmyönteinen optimisti, joka jaksaa ja haluaa auttaa myös muita.– Olen ihan eri ihminen.