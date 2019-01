Kaksi mittaa kertoo, onko sairastumisriskisi kohonnut sisäelinrasvan takia – tarkista oma tilanteesi taulukosta

Laihdutus

Kaksi mittaa kertoo, onko sairastumisriskisi kohonnut sisäelinrasvan takia – tarkista oma tilanteesi taulukost

Katso yllä olevalta videolta, miten vyötärön- ja lantionympärys mitataan oikein.

Vyötärönympärys ja vyötärö-lantiosuhde

Vinkit kapeampaan vyötäröön

Liiku. Harrasta monipuolista liikuntaa ja valitse lajeja, joista oikeasti pidät. Lihaskuntoharjoittelu on varsin toimiva vaihtoehto, mutta kaikki liikunta on ehdotonta plussaa. Liikunnalla taklataan tehokkaasti vyötärölihavuutta, sillä rasva lähtee palamaan ensimmäisenä juuri sisäelinten ympärille kertyneestä rasvasta.

Syö säännöllisesti. Säännöllinen ateriarytmi auttaa pitämään annoskoot kohtuudessa, mutta antaa myös virtaa liikunnalle ja arjen aktiivisuudelle sekä auttaa stressinhallinnassa ja unen vaalimisessa. Ateriaa koostaessasi painota kasvisten osuutta, sillä niitä et voi syödä liikaa!

Malta mennä ajoissa nukkumaan. Nykyajan vitsauksena toimii se, että nukutaan vapaaehtoisesti liian vähän. Usein älylaitteet ja televisio kiilaavat unentarpeen edelle, jolloin univelka voi olla jatkuvasti läsnä. Univelka taas vaikeuttaa rasvanpolttoa monella tapaa, sillä se näkyy usein suoraan kehnompina ruokavalintoina, suurempina annoskokoina, sohvalle jämähtämisenä ja stressitasojen nousuna. Jos taas et saa omin ehdoin parannettua unesi laatua ja nukuttua riittävästi, kysy rohkeasti apua uniklinikalta mahdollisten unihäiriöiden selvittämiseksi.

Rentoudu ja palaudu läheisten seurassa. Kova stressi voi edesauttaa rasvan kertymistä vyötärölle. Stressin lievittämisessä läheisten ihmisten seuraan hakeutumisella on merkittävä vaikutus. Hakeudu siis seuraan, juttele, jaa huoliasi, naura ja halaa. Myös lemmikin kanssa vietetty aika ja paijailu lievittävät stressiä!





