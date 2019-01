Laihdutus

Eikö paino vain suostu putoamaan? Tarkista nämä 10 asiaa ja voit ymmärtää miksi

1. Onko sinulla selkeä, mutta sopivan joustava tavoite?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Syötkö huomaamattasi liikaa?

3. Syötkö riittävästi?

4. ”Panttaatko” kaloreita?

5. Tiedätkö, kuinka paljon tosiasiassa syöt?

6. Juotko riittävästi vettä?

7. Miten täytät lautasesi?

8. Rajoitatko vai sallitko?

9. Harrastatko mättöpäiviä?

10. Muistatko maltin?

Olet mielestäsi järkeistänyt ruokavalion ja lisännyt liikuntaa, mutta puntarin lukema on silti jämähtänyt. Kuulostaako tutulta?Ei ole tavatonta, että kiloja alkaa pudota elämäntapojen muuttamisen myötä, mutta jossain kohtaa paino jumiutuu. Joskus kilot taas eivät tunnu muutoksen alkuvaiheessa lähtevän alkuunkaan laskemaan.Jämähdystä ei kannata säikähtää. Sen sijaan kannattaa tarkistaa esimerkiksi nämä 10 asiaa:Maaliin voi olla vaikeaa päästä, ellei tiedä, missä se on. Sen sijaan, että sanoisit haluavasi pudottaa painoa, määrittele tarkka paino- tai senttimäärä sekä aika, jonka puitteissa sen haluat saavuttaa.Haluatko laihtua 5–10 vai 10–15 kiloa ja pitäisikö vyötäröltä lähteä 4–6 vai 10–12 senttiä? Yhden tietyn numeron valitseminen voi kostautua. Jos päättää laihtua 15 kiloa, into voi loppua jo ennen tavoitteeseen pääsyä. Ja kun motivaatio katoaa, koko muutos voi kaatua.Vaakaan ei silti kannata liikaa kiinnittyä – varsinkaan hyvän olon kustannuksella. Painonhallinnassa hyödyllinen lihaskudoskin painaa enemmän kuin rasva.Terveelliseksikin miellettyä ruokaa voi syödä liikaa. Muun muassa pähkinöiden ja erilaisten juomien päivittäistä nauttimista kannattaa tarkkailla. Lue tuoteselosteet huolella ja tarkista myös annoskokosi. Esimerkiksi pienemmän lautasen käyttäminen auttaa sinua pitämään annoskoot järkevinä.Sanotaan, että liian niukka ravinnon saanti voi saada elimistön pitämään tiukasti kiinni vararavinnostaan. Mikäli olet ollut kovassa energiavajeessa, aineenvaihduntasi voi olla hidastunut.Jos taas olet ollut pitkään esimerkiksi vähähiilihydraattisella ruokavaliolla, painosi nousee takuulla, jos alat lisätä hiilihydraatteja ruokavalioosi. Se johtuu glykogeenivarastojen täyttymisestä ja nesteen kertymisestä.Jos yrittää niukistella pitkin päivää ruoan kanssa, voit romahtaa iltaisin syömään aivan liikaa. Älä yritä taistella nälkää vastaan – jäät siinä kakkoseksi.Elimistön aineenvaihdunta rullaa ihanteellisesti silloin kuin tasaisesti. Syöminen noin 3–4 tunnin väli on monille sopiva. Muistathan pitää mukana myös terveellisiä välipaloja?Pala suklaata siellä, toinen täällä. Niitähän ei lasketa vai mitä? Painonpudotus voi tyssätä siihen, että et huomaakaan, mistä kaikesta energiaa kertyy.Pidä siis jonkin aikaa ruokapäiväkirjaa, johon kirjaat kaikki syömisesi. Saatavilla on myös monenlaisia sovelluksia, joihin omat ateriat ja suupalat voi syöttää.Vesi voi vähentää näläntunnetta, napostelua ja syödyn ruoan määrää. Tutkimuksen mukaan ylipainoiset aikuiset, jotka joivat puoli litraa vettä puoli tuntia ennen ruokailua 12 viikon ajan, laihtuivat vajaa 1,5 kiloa enemmän kuin ne, jotka eivät näin tehneet. Laihtuminen perustuu siihen, että vesi täyttää vatsaa, jolloin näläntunne vähenee.Vesi vauhdittaa myös aineenvaihduntaa. Ja kun siihen vaihtaa esimerkiksi sokeriset virvoitusjuomat tai mehut, saatujen kalorien määrä voi tippua reippaastikin.Suositusten mukaan puolet lautasesta kannattaa täyttää kasviksilla. Siihen on syynsä: kasvikset ovat täyttäviä ja ravinteikkaita. Niissä ei kuitenkaan ole yhtä paljon energiaa kuin proteiinissa, rasvassa ja hiilihydraateissa. Kilokalorein näkökulmasta kasa riisiä on jotain aivan muuta kuin keko vaikka kaaliraastetta.Ruokien lajittelu kiellettyihin ja sallittuihin ei kannata. Samaa voi sanoa ruoka-aineita voimakkaasti karsivista dieeteistä. Ne kääntyvät monesti itseään vastaan. Jos esimerkiksi perjantaipalaverin pulla on ehdottoman kielletty etkä syö sitä, illalla tilanne voikin lähteä hallinnasta ja syötkin puolet pitkosta.Keskitys sen sijaan syömään ravinteikasta ruokaa. Silloin voit tehdä intuitiivisestikin parempia valintoja. Ravinteiden riittävä ja monipuolinen saanti vaikuttaa myös painonhallintaan.Jotkin ruokavaliot tarjoavat viikkoon yhtä ”vapaapäivää” syömistä. Se voi olla sudenkuoppa. Vapaapäivä voi johtaa täydelliseen kontrollin menetykseen ja päivän kestävään ahmimiseen, kun kestävämpi idea olisi syödä peruspäivää enemmän ja rennommin.Jos vapaapäivän tai jopa koko viikonlopun syö mitä sattuu, se voi torpata painon laskun.Sinnikkyys ja pitkäjänteisyys ovat onnistuneen painonhallinnan kulmakiviä. On yksilöllistä millä tahdilla paino laskee.Kolme viikkoa uusia elämäntapoja ei välttämättä näy eikä tunnu missään eikä kolme kuukauttakaan. Elämänmuutokseen tarvitaan kärsivällisyyttä.