Laihdutus

Voitko oikeasti hyvin? Kysy itseltäsi nämä 6 kysymystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Nukunko riittävästi?

2. Syönkö säännöllisesti?

3. Syönkö aterioilla sopivasti?

4. Syönkö värikkäästi?

5. Syönkö tai juonko tunteisiin?

6. Liikunko vähemmän kuin ennen?

Kuuntele ja kunnioita