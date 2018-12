Laihdutus

Oikea asenne joulukiloihin – 4 toimivaa neuvoa, joista yksikään ei liity syömiseen

1. Mitä silmä ei näe eikä korva kuule, sitä sydän ei sure

2. Vain masokisti yrittäisi tunkea juuri nyt itsensä kaikista tiukimpiin farkkuihin

3. Vältä sosiaalista mediaa

4. Älä stressaa

Unohda radikaalit liikkeet