Laihdutus

Kokeile uutta lajia – sulata ähky lempeästi pilateksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilatesohjaajat Julia Oravisto ja Merika Sjöberg näyttävät alla olevalla videolla harjoituksen alusta loppuun. Kokeile!

Pilatesohjaajat Julia Oravisto ja Merika Sjöberg näyttävät alla olevalla videolla harjoituksen alusta loppuun. Kokeile!

Pilatesohjaajat Julia Oravisto ja Merika Sjöberg näyttävät alla olevalla videolla harjoituksen alusta loppuun. Kokeile!

Pilatesohjaajat Julia Oravisto ja Merika Sjöberg näyttävät alla olevalla videolla harjoituksen alusta loppuun. Kokeile!