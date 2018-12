Laihdutus

Martat kertovat: Näillä vinkeillä karsit joulun kalorikuormaa





Kinkun tilalle kalaa

Lisää vihersalaattia

Juureksia eri muodoissa





Kokeile punajuurta

Katso jutun lopusta herkullisen persimon-punajuurisalaatin resepti.

Kevennä laatikot





Muista, joulu on kerran vuodessa

Joulutorttua ja piparia siis voi syödä mielin määrin jouluna?