Kun Pauliina, 24, näki viikon syömisensä kerralla, häneltä pääsi itku – näin hän pudotti 12 kiloa: ”Peilistä näkyy paremmin voiva nainen”

Laihdutus

Kun Pauliina, 24, näki viikon syömisensä kerralla, häneltä pääsi itku – näin hän pudotti 12 kiloa: ”Peilistä n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Herkut vaihtuivat itse tehtyyn ruokaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tahdon voimalla













Pauliinan 4 vinkkiä

Ennakoi! Tee ruokaa 2–3 päiväksi kerrallaan ja ota omat eväät töihin mukaan. Unohda nälkäkuurit. Ne eivät johda pysyviin tuloksiin. Tee muutoksia, jotka ovat realistisia. Jos et esimerkiksi pidä maitorahkasta tai se ei sovi vatsallesi, rahkaa ei ole pakko syödä. Pidä huolta unesta ja palautumisesta. Jos veto on pimeänä talvi-iltana aivan poissa, tee vaikka lyhyempi lenkki. Anna itsellesi myös lupa levätä.