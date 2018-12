Laihdutus

Antero parantui masennuksesta ja laihtui vuodessa 50 kiloa – ratkaiseva oivallus muutti elämän suunnan

Masennus väistyi terapialla ja muiden tuella

Laihduttelu romukoppaan

Elämäntapamuutoksen runko

sokeri minimiin

vaaleat viljat minimiin

alkoholi pois

ei eineksiä, ei välipalapatukoita tai -juomia tai muita ateriankorvikkeita

kasvisten, hedelmien ja marjojen syönnin moninkertaistaminen

säännöllinen ruokailu 4–5 kertaa päivässä

lounas sekä päivällinen rakentuvat kasvisten ympärille eivätkä todellakaan ole enää pelkkää hiilaria ja jotain lisuketta sekä päälle ketsuppia

proteiinia ei saa unohtaa

runsas veden juonti

rasvoista vain hyviä rasvoja

liikunta









Ruokavalio ratkaisee

Kourallinen sipsejä = kilo omenoita.

Lautasella kaikki kunnossa ja lautasmallin mukaisesti, mutta sitten lorautat päälle jotain todella kaloripitoista kastiketta. Se voi saada aterian energiamäärän pilviin.

Syöt töissä kaikkien nähden jonkun niukan salaatin, mutta sitten loppupäivän annatkin itsellesi luvan syödä suunnilleen mitä vaan, kun töissä söit kuitenkin vain sen salaatin. Se on vain itsensä huijaamista.

Täynnä elämää

Helvetillisiä hermokipuja, unettomuutta ja ylikilojen kanssa kamppailua. Vielä vuosi sitten ne riivasivat Anteroa niin ankarasti, että hän oli jo vähällä luovuttaa. Yksi keskustelu erään lääkärin kanssa mullisti kaiken.– Keskustelu avasi silmäni siitä, että se olen minä itse, joka voi tehdä asialle jotain. Olin tuolloin hyvin vastaanottavainen lääkärin sanoille. Ne olivat sellaisia, että ”kyllä jokainen jo tietää ja ymmärtää, mutta onko sitä sitten kuinka valmis tekemään asioille mitään”.Antero oli valmis.Luvut ovat tarkasti muistissa: aloitus elämäntapamuutokselle oli 6.12.2017 eli päivänä jolloin Suomi täytti 100 vuotta. Syksyllä 2017 vaaka näytti erroria, sillä se ei näytä yli 150 kilon lukemia. Tänään vaaka näyttää 98,6 kiloa. Se tarkoittaa, että 51-vuotias Antero on laihtunut vuodessa yli 50 kiloa.Painonpudotus ei ole ainoa asia, jossa Antero on onnistunut. Hän on selättänyt myös masennuksen, johon hän sairastui vuonna 2010. Pitkäkestoinen terapia ja läheisten ja ystävien tuki auttoi häntä parantumaan. Nelisen vuotta sitten hän pääsi eroon lääkkeistä.– Ihmisenä henkisesti pohjalla olo ei ole mikään miellyttävä tila ja sieltä pois pääsy on vaikean ja kovan tien takana. Varsinkin, koska masennukseen liittyy helposti paljon häpeää edelleen vallalla olevien asenteiden takia. Itse toivon vilpittömästi sydämestäni kaikkea hyvää kaikille mielenterveysongelmien kanssa taisteleville, Antero sanoo.Anteron mielestä on erikoista, että ihmiset kiittelevät hänen rohkeuttaan, koska hän puhuu masennuksesta niin avoimesti.– Masentunut tarvitsisi tukea elämäänsä eikä lisää häpeää ja alasajoa sairautensa takia.Jotain sairaudesta kuitenkin jäi, nimittäin kiloja ja niiden myötä huonontunut terveys.– Olin vielä reilu vuosi sitten älyttömän huonossa kunnossa ja erilaiset sairaudet ja varsinkin hermokivut vaivasivat todella rajusti. Tuntui siltä, että ne vievät hengen.Kiloja kertyi lähinnä huonon ruokavalion ja liian vähäisen liikunnan takia. Anteron syömiset koostuivat pääosin perunasta tai halvimmasta pastasta sekä jostain lisukkeesta, kuten nakeista tai valmislihapullista.– Salaattina saattoi joskus olla jotain majoneesipohjaista valmissalaattia. Viikonloppuisin saattoi mennä oluen lisäksi pizzaa ja kebabia. Myös valmisruokia tuli syötyä melko paljon.Nyt kivut ovat liki kaikonneet, samoin noin kolmannes koko miehestä. Antero ylitti itsensä.– On sanottava etten tavoitellut, enkä edes unelmoinut pudottavani painoani näin paljoa, saati näin nopeasti. Varovainen toiveeni ja haaveeni oli, että saisin jollain pitkällä aikavälillä pudotettua jopa 20 kiloa. Eikös sitä sanotakin, että hidas ja kärsivällinen painon pudottaminen on terveydelle fiksua ja jopa pysyvämpää? Tuota painoa ja läskiä on kerrytetty vuosikymmeniä, niin harvemmin se ihan hetkessä myöskään häviää.Miten Antero onnistui? Yksi ratkaiseva asia oli se, kun hän ymmärsi heittää jatkuvan laihduttelun romukoppaan. Antero tajusi, että pysyvät tulokset vaativat pysyviä muutoksia.– Pitäisi olla ihan yksinkertainen asia, mutta ei ihmismielen ole ihan helppo moista toteuttaa. Nyt minulla oli valtava tahtotila toteuttaa elämäntapamuutos, jossa motiivina toimi terveys. Ulkonäkö sinänsä on yksi hailee, mutta oman kehoni kohdalla en enää jaksanut olla kehopositiivinen.Nämä asiat auttoivat Anteroa:– Olen tehnyt pitkiä kävely- ja pyörälenkkejä ja lisäksi ihan pienetkin ulkoilut tekevät hyvää eli ihan vaan rannalle tai torille kävellen ja sinne istuskelemaan.Anteron nykyinen suosikkiaamiainen sisältää pilkotun hedelmän, yleensä banaanin, rasvatonta jogurttia, vähäsokerista mysliä, mustikoita tai muita marjoja ja päälle sokeritonta marjakeittoa. Aikaisemmin aamiaista ei joko ollut ollenkaan tai sitten se oli pelkkä kahvi.Antero kiinnittää erityishuomiota siihen, ettei nauti päivän aikana piilokaloreita erilaisten välipalojen, rasvaisten salaatinkastikkeiden ja juomien muodossa.Antero ei silti elä kieltäymyksessä. Jos mieli halajaa välillä vaikka pizzoja ja grilliruokia, niin hän syö niitä.– Yksinkertaisesti voisi sanoa, että olen alkanut syömään hyvin ja terveellisesti sekä tehnyt paluun liikunnan pariin. Aika helppo konsepti, eikö? Ei vaan ole, jos ei ole omaa tahtoa ja suurta motivaatiota sen toteuttamiseen. Kun tuloksia alkaa tulla laihtumisen ja varsinkin terveyden parantumisen muodossa, niin motivaatio terveellisiä elämäntapoja kohtaan vain kasvaa.Liikunta on Anteron mielestä mainio lisä painonpudotuksessa ja -hallinnassa, mutta kaikki lähtee ruokavaliosta – ja juomavaliosta.– Laihduttaakseen ei ole pakko lisätä liikuntaa. Ihmisen pitää liikkua ihan perhanasti laihtuakseen, jos ruokavalio on niin sanotusti perseellään. Laihduttamisesta tulee silloin todella vaikeaa ja ehkä jopa epätoivoista sekä vastenmielistä.Painonpudottajan ruokavalioksi riittää hyvä ja terveellinen ruoka. Kitu- tai vesidieetit ovat turhia. Avainsana on Anteron mukaan kalorivaje.– Itse pudotin ensimmäiset noin 20 kiloa pelkällä ruokavalion muutoksella. Tämän jälkeen olen lisännyt liikuntaa hiljalleen ohjelmaani ja nykyään liikun jo melko paljon. Sitä liikunnan iloa on tullut sitä myötä, kun on alkanut näkymään tuloksia ja terveys paranee ja kunto nousee. Liikunta sujuukin paljon paremmin, kun on ruokavalio kunnossa.Nykyisin Antero käy myös kuntosalilla. Lihaskunto ja -huolto ovat keholle tärkeitä ja ne edistävät myös rasvan sulamista.Lääkäri antoi hyviä esimerkkejä terveellisistä syömisistä.– Nämä asiat ovat toimineet minulla herättäjinä ja muistutuksina. En ajattele niitä kirjaimellisesti, vaan osaan muokata niitä eri tilanteisiin.Tiukkoja paikkoja ei Anterolla sen isommin ole ollut. Tuloksia alkoi tulla heti ja se motivoi jatkamaan eteenpäin.– Iltasyönti välillä kiinnostaisi kovastikin, mutta yhtenä keinona teen silloin sen, että menen pesemään hampaat. Sitten ei viitsi enää syödä.Jossain vaiheessa Antero laskeskeli, että hänellä oli yhden vuoden aikana monta kymmentä hoitokontaktia terveydenhuoltoon.– Eipä niitä enää ole kipujen takia ollut kuin kontrollikäynti, mikä sekin oli puhelinsoitto. Elämänlaatu on parantunut ihan järkyttävän paljon. Tyydyin liian pitkään odottelemaan, että löydetään joku syy tai pilleri, jotta pääsen kivuistani. Onneksi tajusin kuitenkin tehdä asialle itse jotain.Masennuksesta toipuminen oli elämäntaparemonttia rankempi suoritus.– Masennuksen aikana ihminen on niin pohjalla, ettei se oikein jaksa uskoa itseensä eikä tuloksia näe siten kuin elämäntapojen muutoksessa.Kun elintavat kohentuvat, ne voivat näkyä varsin konkreettisesti esimerkiksi parantuneina veriarvoina tai alentuneena verenpaineena.– Lisäksi masentuneena koin usein niin sanotusti takapakkia, koska sopivia lääkkeitä ei löytynyt millään ja odotin niiltä jotain ihmetuloksia. Kun niitä ei tullutkaan, pettymys oli taas suuri. Myös lääkkeiden vaihdot ja niistä tulleet erilaiset vieroitusoireet olivat inhottavia kokemuksia. Jos en olisi aikoinaan selvinnyt masennuksesta, tuskin olisin ikinä ollut valmis myöskään tähän nyt tekemääni muutokseen.Masennusjaksoista saakka Anterolla on ollut uniongelmia, jotka eivät ole vielä täysin poistuneet.– Tähän kun vielä saisi helpotuksen, niin minulla olisivat asiat erittäinkin hyvin.Antero mielii pudottaa vielä lisää kiloja, mutta tärkeämpää on terveellisten elämäntapojen jatkaminen.– Ismo Alangon laulun sanoin: ”Olen törkeän täynnä elämää.”