Laihdutus

”Unohdin syödä säännöllisesti ja olin ärtyneempi” kertoo Anu – näin syöt fiksusti kiireessäkin

Kiire ei ole vain puhetta

3 vinkkiä fiksumpaan syömiseen

Suunnittele syömiset etukäteen. Kun käyt kaupassa, osta kerralla esimerkiksi viikon välipalat valmiiksi jääkaappiin. Jos kokkaat itse, tee kerralla ruokaa useammalle päivälle. Isomman ruokamäärän valmistus vie lähes saman ajan kuin pienemmän. Osta ruokaa valmiina. Käy työpaikan lounasruokalassa syömässä. Hyödynnä kaupan valmisruokatiskiä. Osta eineksiä ja täydennä niitä kasviksilla, kuten porkkanoilla, jotka voit syödä tuoreena.

Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, kuinka terveellisen aterian voi lounasruokalassa koota omien kämmenmittojen avulla.