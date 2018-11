Laihdutus

Tuntuuko, että arki vie sinua etkä sinä arkeasi? 10 oleellista askelta hyvän olon painoon

Itseymmärrystä tarvitaan

Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. – BJ Gallagher

10 askelta

Pohdi arvojasi. Mikä on juuri sinulle tärkeää? Jos se on terveys, mieti, mitä voisit tehdä sen hyväksi joka päivä. Pienet teot kasvavat isoiksi. Aseta tavoite, joka on omasi. Kukaan muu ei voi asettaa sitä puolestasi. Tavoite voi olla vaikka pitkään vaivanneiden selkäkipujen väheneminen ja juoksuharrastuksen uudelleen aloittaminen. Pilko tavoite konkreettisiksi askeliksi, kuten ”kävelen puoli tuntia joka päivä” tai ”juon joka päivä ainakin litran vettä”. Toiminta tuo sinut lähemmäs tavoitettasi. Tarkastele omia tapojasi. Ne eivät ole sattumaa. Olet oppinut toimimaan tietyllä tavalla, vaikka syömään suklaata aina, kun olet väsynyt. Kun tiedostat, miten toimit, voit myös alkaa purkaa tapojasi. Kun väsymys iskee, lähtisitkö kenties hetekeksi ulkoilemaan tai keittäisit teetä? Kartoita voimavarasi. Asteikolla 0–10: miten hyvin jaksat, miten voit? Jos olo on koko ajan vetämätön, pohdi, mistä se voi johtua, ja mitä voisit tehdä tilanteen korjaamiseksi. Saatko riittävästi lepoa ja unta? Jos voimavarat ovat vähissä, uusien tapojen omaksuminen vaikeutuu. Liiku arjessasi. Sinun ei tarvitse ottaa mallia urheilijoista tai himokuntoilijoista. Kävele portaat ja työmatkat, tauota istumista ja etsi itsellesi mielekäs liikuntalaji. Kiirehtiä ei tarvitse. Syö säännöllisesti ja monipuolisesti ja kuuntele kehoasi. Jos jokin ruoka-aine ei tunnu sopivan, se ei välttämättä sovi. Mieti erityisesti sitä, että annat kehollesi riittävästi hyviä asioita. Oman kehon kuuntelu on tärkeä ohjenuora hyvinvoinnin polulla. Työkaluja sille rakennetaan kaikkien edellä esitettyjen asioiden kautta. Positiivinen asenne kantaa. Ajattele meneväsi jotain hyvää kohti pikemmin kuin yrittäisit päästä jostain ikävästä eroon. Pyri eri asioissa optimointiin, ei maksimointiin. Riittävän hyvä riittää.