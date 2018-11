Laihdutus

Pelasta iltasi terveellisellä pikaruoalla! Valmistuu vartissa ja auttaa pitämään kiinni painonhallinnasta

Katso yllä olevalta videolta, kuinka terveellinen pikaruoka valmistuu vartissa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tortillapizza – valmis 15 minuutissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämminsavu- tai loimulohi

Savusiika

Kylmäsavu- ja graavilohi

Grillattu broileri (riittää parillekin aterialle)

Nyhtökaura

Härkis

Katkaravut (pelkkä huuhtelu kylmällä vedellä riittää)

Valmiit pavut, linssit ja kikherneet tetroissa

Pakastevihannekset ja -juurekset

Wok-vihannekset

Yrttiruukut ja rucola: makua ja vihreää samasta paketista vaikka suoraan pöydässä

Paista kerralla 2 –3 pakettia jauhelihaa tai kanaa

Keitä iso kattilallinen riisiä, saat siitä ensimmäiselle päivälle lisukkeen, toiselle risoton, kolmannelle vaikkapa paistettua riisiä kasvisten ja proteiinin kera

Valmista pari pellillistä uunikasviksia tai höyrytä isompi määrä tuoreita tai pakastevihanneksia kerrallaan. Ne toimivat kätevinä aterian osina tai lisukkeina, myös kylmänä. Etukäteen valmistetuista uunijuureksista syntyy kuuman kasvisliemen kanssa maailman nopein kasvissosekeitto.

Pilko tuoreita kasviksia valmiiksi rasioihin. Siten saat ne nopeasti käyttöön ruuanlaitto- tai salaatintekovaiheessa.





https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005904576.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005897008.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000005889088.html