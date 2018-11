Teijan vyötärölle hiipi vuosien varrella 10 lisäkiloa – näin hän pudotti ne parissa kuukaudessa: ”Halusin viihtyä nahoissani”

Laihdutus

Teijan vyötärölle hiipi vuosien varrella 10 lisäkiloa – näin hän pudotti ne parissa kuukaudessa: ”Halusin viih

Vähemmän ruokaa, enemmän liikuntaa

10 kilon tiristys

Pikkaritkin pienenivät





Haaste aviomiehelle

– Sen enempää miettimättä santsasin vielä toisen annoksen eli söin kuin rekkamies, tunnustaa 46-vuotias Teija, jonka paino oli päässyt vuosien varrella hiipimään normaalipainon ylärajoille. Se ei Teijaa miellyttänyt.– Oloni oli epämiellyttävä, kuin olisin ollut toisen ihmisen nahoissa, Teija kuvailee.Teija oli aikaisemmin yrittänyt pudottaa painoa, välillä onnistunutkin, mutta kilot olivat tulleet aina takaisin. Kun hänen miehensä 50-vuotisjuhlamatka Kyprokselle alkoi lähestyä, Teija sisuuntui.– Halusin viihtyä nahoissani, myös altaan reunalla.Elo-syyskuun aikana Teija päätti rysäyttää, vaikka takaraivossa välkkyikin pieni pelko epäonnistumisesta.– Niin monta kertaa aikaisemmin oli ollut se maanantai kun päätin aloittaa, mutta viisari ei koskaan lähtenyt laskuun.Tuoretta leipää, juustoja ja pastaa. Niitä Teija rakasti. Viikonloppuisin hän palkitsi itsensä sipseillä ja irtokarkeilla. Uudet elämäntavat olivat jotain ihan muuta.– Vähensin radikaalisti ruokaa. Söin varmasti puolet vähemmän kuin aikaisemmin. Nälkäisiä päiviä en silti nähnyt lainkaan.Aikaisemmin Teijan annoskoot ja lautasmalli olivat aika lailla hukassa.– Täytin suurimman osan lautasestani ruoalla. Salaattia ja vihanneksia otin vain noin yhden neljäsosan lautasesta. Nyt olen oppinut syömään pieniä annoksia terveellistä, vähärasvaista ruokaa ja vanha lautasmalli on kääntynyt päälaelleen. Täytän lautasesta neljänneksen kanalla, kalalla tai vähärasvaisella naudan lihalla ja loppuosa lautasesta jää salaatille, tomaatille, kurkulle ja ripaukselle raejuustoa.Samaan aikaan kun Teija vähensi syömisiään, hän alkoi liikkua aiempaa enemmän.– Pyöräilen tai kävelen joka päivä tunnista puoleentoista tuntiin. Ilokseni olen huomannut, että liikunnasta on suorastaan tullut jonkin sortin pakkomielle. Jo aamulla suunnittelen päiväni niin, että aikaa jää liikunnalle.Elo-syyskuun aikana Teija onnistui pudottamaan kymmenen kiloa. Alkuvaiheen tiristyksessä hän käytti apunaan ateriankorvikkeita. Nyt ne ovat jääneet pois, ja poissa ovat pysyneet myös kilot. Teija on löytänyt hyvän tasapainon.– Puuroaamupala on ja pysyy, rasvaiset juustot ovat jääneet, Teija kertoo.Jos lapset syövät spagettia, Teija ottaa lautaselleen vain kastiketta ja salaattia. Tästä kiittää vatsakin.– Aiemmin kärsin jos jonkinlaisista turvotuksista, jotka ovat pysyneet nyt visusti poissa.Vähähiilihydraattinen ruokavalio tuntuu Teijalle sopivimmalta.Nykyisin Teija painaa 68 kiloa eli saman verran kuin vuonna 2002, jolloin hän meni naimisiin.– Tarkoituksenani on tiputtaa vielä kolme kiloa jouluun mennessä, vaikka täytyy sanoa, että olen kovin tyytyväinen nykyiseenkin puntarin lukemaan. Elämä hymyilee ja minä hymyilen sille takaisin.Hyvän olon tunne on Teijan tärkein kannustaja. Muuttunut ulkomuotokin motivoi.– Kevyt ja energinen olo kannustaa pysymään kaidalla tiellä. Ja onhan se mukava huomata miten kroppa on kutistunut useamman vaatekoon verran. Jopa vanhat pikkarini ovat niin isoja, että tuppaavat putoamaan jalasta. Pitäisiköhän suunnata alkkariostoksille?Teija alkoi kirjoittaa elämäntapamuutoksestaan blogissaan, jotta se auttaisi häntä sitoutumaan muutokseen. Nyt hän haluaa tsempata muita.– Haluan esimerkilläni kannustaa meitä vain hieman pullukoita tarttumaan härkää sarvista ja selättämään ylimääräiset kilot. Vaikka sanotaan, että pikkuisen ylipainoisen on vaikeampi pudottaa painoa kuin merkittävästi ylipainoisen, niin haluan kumota tämän väitteen. Normaalipainon ylärajoillakin on mahdollista päästä ylimääräisistä kiloista eroon ja vielä lyhyessä ajassa, kun vaan motivaatio on kohdillaan, Teija sanoo.Teija haluaa muutakin. Nimittäin haastaa samaan remonttiin oman miehensä, ”183-senttisen ja 108-kiloisen jössikän”.– Hän on seurannut mielenkiinnolla projektiani. Muutos olisi myös hänelle helppoa, koska ruoat kotona ovat terveellisiä.Jääkäämme odottamaan, kuinka käy.