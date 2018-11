Johanna laihtui liki 15 kiloa ilman liikuntaa – nyt hän jaksaa ja nukkuu paremmin: ”Tuntuu, että kaikki on helpompaa”

Laihdutus

Pienet muutokset ratkaisevat

Puoli vuotta sitten Johanna, 23, päätti, että nyt itseä on otettava niskasta kiinni. Pizzaa, suklaata ja herkkuja tuli syötyä jatkuvasti ja paino oli noussut sataan kiloon. Elämäntapojen ruksaaminen ei ollut aikaisemmin onnistunut, mutta nyt Johanna päätti kokeilla netistä saatavaa ruokavaliota.– Ryhdyin syömään viisi kertaa päivässä ja punnitsin alkuun ruoat tarkasti, jotta sitä varmasti tuli riittävästi. Makeat korvasin hedelmillä enkä enää syönyt rasvaisia ruokia, kermaa tai voita.Liikuntaa Johanna ei juurikaan aluksi harrastanut. Kahden kuukauden aikana paino putosi liki 15 kiloa pelkän ruokavalioremontin avulla.– Liikunta tuli pikku hiljaa sen jälkeen mukaan. Nykyisin teen kolme kertaa viikossa lihaskuntoharjoituksen ja käyn kolme kertaa lenkillä. Kuntosalilla en silti käy vieläkään vaan treenaan kotona kahvakuulalla ja käsipainoilla.Puolen vuoden sisällä Johanna on pudottanut painoaan jo 25 kiloa. Vaikeita paikkoja on ollut, mutta niihin hänellä on käypä niksi.– Välillä herkkuja ei tehnyt yhtään mieli, mutta sitten tuli yksittäisiä heikkoja hetkiä, kun minulla ei ollut mitään tekemistä. Silloin piti olla sinnikäs. Yleensä auttoi, kun rupesin tekemään jotain, vaikka siivoamaan.Tukea Johanna sai myös ystäviltään ja mieheltään, joille hän kertoi heti alusta saakka elämäntapamuutoksestaan.Olo – sekä henkinen että fyysinen – on tänä päivänä jotain ihan muuta kuin maaliskuussa.– Olen iloinen ja tuntuu, että kaikki on helpompaa. Jaksan paremmin tehdä kaikkea kotitöistä alkaen ja nukunkin paremmin.Tortillan täytteenä oli ennen ranskankermaa ja rasvaista jauhelihaa, nyt pääasiassa kasviksia. Rasvainen juusto on vaihtunut kevyempään. Johanna on huomannut, että terveellinenkin syöminen voi olla herkullista ja että monia ruokia voi myös tehdä terveellisemmin.– Pienillä muutoksilla saa paljon aikaan.Samat tavat jatkuvat myös tulevaisuudessa. Johanna mielii saada vielä muutaman kilon pois painostaan ja kiinteytyä– Homma jatkuu edelleen. Tammikuussa aloitan taas uuden nettivalmennuksen, jossa on ruokavalio ja treeniohjeet. Tavoite on olla kesäkunnossa 2019.