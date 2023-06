Catherine hurmasi vihreässä – tarkkaan harkittu asu sisälsi kunnianosoituksen Dianalle

Prinsessa Catherinen mintunvihreä asu oli ”symbolisempi kuin koskaan”, brittimedia kirjoittaa.

Yksi lauantain Trooping the Colours -paraatin valokuvatuimmista ihmisistä oli kuningas Charlesin ohella mintunvihreään asuun ja hattuun sonnustautunut prinsessa Catherine.

Catherine kulki paraatissa kuninkaan perässä hevoskärryissä. Kyydissä istuivat myös kuningatar Camilla sekä Catherinen ja prinssi Williamin kolme lasta, prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis.

Hello-lehden muotisivut kertovat, että Catherinen tämän vuoden asu oli ”symbolisempi kuin koskaan”.

Muotibrändi Andrew Gn:n vihreä asu ja Philip Treacyn suunnittelema hattu olivat Hellon mukaan selkeä viittaus Catherinen nykyiseen virkaan irlantilaisen kaartin everstinä. Tätä korosti asuun kiinnitetty apilanlehteä esittävä rintamerkki.

Asun apila-rintamerkki oli viittaus Catherinen rooliin irlantilaisen kaartin everstinä.

Huomio kiinnittyi myös Catherinen käyttämiin korvakoruihin.

Ne kuuluivat kerran hänen edesmenneelle anopilleen, prinsessa Dianalle (1961–1997).

People muistuttaa, että Catherine käytti samoja safiirisia korvakoruja myös viime vuoden paraatissa. Lisäksi Catherine käytti viime toukokuun kuningas Charlesin kruunajaisissa toisia Dianalle kuuluneita korvakoruja.

Huomio kiinnittyi Catherinen korvakoruihin, jotka kuuluivat aikoinaan prinsessa Dianalle.

Samalla kyydillä kulkivat kuningatar Camilla ja lapset: prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis.

Trooping the Colour on vuosittainen, kesäkuussa järjestettävä paraati, jossa juhlitaan Britannian hallitsijan virallista syntymäpäivää. Kuningas Charlesin, 74, varsinainen syntymäpäivä on marraskuussa, mutta hän on päättänyt viettää juhlaa monen edeltäjänsä tapaan kesällä.

Tämän vuoden paraati oli monella tapaa historiallinen. Se oli Charlesin ensimmäinen paraati kuninkaana, minkä lisäksi se oli ensimmäinen paraati 37 vuoteen, johon Britannian monarkki osallistui hevosella ratsastaen. Viimeksi näin tapahtui vuonna 1986, jolloin maata hallitsi Charlesin äiti, kuningatar Elisabet.

Näiden virallisuuksien lisäksi yksi juhlan ilopillereistä oli Catherinen ja Williamin viisivuotias poika Louis, joka järjesti Buckinghamin palatsin parvekkeella perusteellisen show’n.

Catherinen ja Williamin kuopus muun muassa heitti käden lippaan tervehdyksenä tilaisuutta seuranneelle yleisölle ja tuuletti nyrkkejään heilutellen. Catherine näytti tekevän parhaansa rauhoitellakseen innostunutta poikaansa, mutta tästä huolimatta Walesin prinsessa oli hänkin selvästi huvittunut poikansa temppuilusta.