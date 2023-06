Louis-show jälleen täydessä vauhdissa – pojan ilmeily sai prinssi Williamin pokan pettämään

Kuningas Charlesin virallisessa syntymäpäiväjuhlassa katsojien huomion varasti yllättävä taho.

Britanniassa vietetään perinteistä Trooping the Colour -juhlaa.

Se on vuosittainen, kesäkuussa järjestettävä paraati, jossa juhlitaan Britannian hallitsijan virallista syntymäpäivää. Kuningas Charlesin III:n, 74, varsinainen syntymäpäivä on marraskuussa, mutta hän on päättänyt viettää juhlaa monen edeltäjänsä tapaan kesällä.

Juhlahumussa huomion kuitenkin varasti yllättävä taho. Buckinghamin palatsin parvekkeella nimittäin nähtiin kruunajaisissakin hurmannut viisivuotias prinssi Louis, joka tälläkin kertaa riemastutti sekä tilaisuutta seuranneita että perhettään.

Kruununprinssi Williamin nuorin lapsi muun muassa heitti käden lippaan tervehdyksenä tilaisuutta seuranneelle yleisölle sekä tuuletti nyrkit ilmassa. Hänen äitinsä prinsessa Catherine näytti rauhoittelevan innostunutta poikaansa, mutta tästä huolimatta Walesin prinsessa oli hänkin selvästi huvittunut poikansa temppuilusta.

Louis heitti kättä lippaan niin innokkaasti, että paikoin prinssi William joutui rauhoittelemaan poikaansa.

Louisin ilmeikäs tuuletus puolestaan sai Williamin pokan pettämään pahemman kerran. Walesin prinssi joutui suorastaan pidättelemään nauruaan.

Prinsessa Catherine sai Louisin hetkeksi rauhoittumaan, mutta pian ilmeily jatkui taas.

Tilaisuuden aikana Britannian ilmavoimat suorittivat ylilennon, josta prinssi suorastaan riemastui.

Edellisen kerran Louis-show oli täydessä vauhdissa Charlesin kruunajaisissa toukokuussa.

Valloittava prinssi ei malttanut pysyä paikoillaan seremoniassa. Prinssin 8-vuotias isosisko prinsessa Charlotte teki parhaansa katsoakseen pikkuveljensä perään, kun tämä osoitteli sormellaan esineitä ja ilmeili tuolissaan.

Louis myös heilutteli jalkojaan ympäriinsä, jolloin prinsessa Catherine kuiskutti poikansa korvaan jotain. Louis vietiin hetkeksi seremoniasta lepäämään, mutta hän palasi myöhemmin takaisin juhlaan.

Huhtikuussa viisi vuotta täyttänyt Louis on viime aikoina alkanut olla yhä tutumpi näky kuninkaallisten erinäisissä tilaisuuksissa. Hänet nähtiin keväällä esimerkiksi ensi kertää Windsorin perinteisessä pääsiäiskirkossa, johon häntä vielä viime vuonna pidettiin liian nuorena.

Ensimmäisen edustustehtävänsä pikkuprinssi on myös ehtinyt hoitaa. William ja Catherine osallistuivat lapsineen toukokuun alussa Big Help Out -tapahtumaan, jossa Louis pääsi isänsä sylissä ajamaan kaivinkonetta sekä omin käsin lapion varteen.