Kuningas Charles teki historiallisen ratkaisun – näin kuninkaan virallista syntymäpäivää juhlittiin

Britanniassa vietetään perinteistä Trooping the Colour -juhlaa.

Se on vuosittainen, kesäkuussa järjestettävä paraati, jossa juhlitaan Britannian hallitsijan virallista syntymäpäivää. Olkoonkin, että kuningas Charlesin III:n, 74, varsinainen syntymäpäivä on vasta marraskuussa.

Juhla on poikkeuksellinen nyt kahdesta syystä: ensin toki siksi, että sen juhlakaluna on ensimmäistä kertaa kuningas Charles. Toinen huomionarvoinen asia on, että Charles saapui paikalle hevosen selässä.

Hänestä tuli ensimmäinen brittihallitsija yli 30 vuoteen, joka vastaanotti paraatissa kuninkaallisen tervehdyksen hevosen selästä. Viimeksi hevosen selässä paraatin aikana istui vuonna 1986 hänen edesmennyt äitinsä, kuningatar Elisabet II.

Charles oli sonnustautunut perinteiseen valtiokaartilaisen asuun. Siihen kuuluvat legendaariset punainen tunika, korkea, pörheä karhunnahkalakki sekä sapeli.

Charles saapui paraatiin rinnallaan muun muassa prinssi William.

Charlesin lakki ulottui silmille asti, kuten asussa on tapana.

Charlesin lisäksi paraatiin osallistui 1 500 sotilasta, 300 hevosta ja satoja muusikoita. Paraati kulki lyhyen matkan Buckinghamin palatsilta Horse Guards Parade -paraatikentälle, kertoo CNN.

Myös prinssi William, prinsessa Anne ja prinssi Edward nousivat ratsaille. William toimi Walesin vartijoiden everstinä, Edward taas Lontoon vartijoiden everstinä. Anne palasi jo kruunajaisista tuttuun tehtäväänsä kuninkaan henkivartijana.

Prinsessa Anne esiintyi taas kuninkaan henkivartijana.

Perässä tuli hevosen vetämä kärry, jonka kyydissä istuivat kuningatar Camilla, Walesin prinsessa Catherine sekä hänen ja Williamin lapset, prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis.

Sää suosi spektaakkelia. Se veti Lontoon kaduille tuhansien ihmisten yleisön osoittamaan kovaäänisesti suosiotaan, CNN kertoo.

CNN:n kuninkaallisasiantuntija Bidisha Mamata kuvailee tunnelmaa ”juhlavaksi”.

– Kruunajaiset olivat vakava, jopa keskiaikainen tilaisuus. Tämä keskittyy enemmän armeijaan. Charlesilla on vahva yhteys puolustusvoimiin, sillä hän on toiminut merijalkaväessä ja ilmavoimissa.

Perinteisesti juuri monarkki on johtanut Britannian joukot sotaan.

Kuningas tervehti joukkoja.

Myös kuningatar Camilla ja prinsessa Catherine osallistuivat seremoniaan.

Paraatin jälkeen hoviväen on määrä palata Buckinghamin palatsille. Sieltä he katsovat ilmavoimien ylilentoa, joka on nyt erityisen näyttävä. Tämä johtuu siitä, että ylilentoa jouduttiin kruunajaisissa lyhentämään huonon sään vuoksi, CNN kertoo.

Tämän lisäksi kuningasta kunnioitetaan vielä 41 aseen kunnialaukauksilla läheisessä Green Parkissa. Sen suorittaa kuninkaallinen tykistö.

Tämän jälkeen kuullaan vielä toinen 62 aseen kunnialaukausesitys Lontoon Tower-sillalla. Sen hoitaa Honourable Artillery Company, siis kunniallinen tykistöseura.

Monarkin kahta syntymäpäivää on juhlittu jo päälle 230 vuotta. Perinteen aloitti vuonna 1784 kuningas Yrjö II, joka halusi mieluummin juhlia syntymäpäiväänsä kesällä kuin lokakuussa.