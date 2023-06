Harryn ja Meghanin Spotify-sopimus purkautui – herttuaparille sataa rajua kritiikkiä: ”V***n huijarit”

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kiville karahtanut Spotify-sopimus hermostutti suoratoistopalvelun podcast-pomon. Taustalla on kuitenkin Spotifyn laajempi podcast-pulma.

Harvassa ovat ne ihmiset, joita prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät olisi viime aikoina raivostuttaneet.

Nyt tähän hurjaan joukkoon liittyvät myös suoratoistopalvelu Spotifyn edustajat, kertoo muun muassa Daily Mail.

Yrityksen podcast-johtaja Bill Simmons on muotoillut kantansa railakkaan suorasanaisesti:

– Laiskoja vitun huijareita!

Miksikö?

Wall Street Journal uutisoi torstaina, että parin ja Spotifyn 20 miljoonan dollarin arvoinen sopimus on purkautunut.

Lehden tavoittamien lähteiden mukaan sopimus purkautui, koska Harry ja Meghan eivät olleet täyttäneet sopimuksen tuottavuusvaatimuksia. Näin ollen he eivät myöskään saa työstään täyttä korvausta.

Pari tuotti lopulta vain yhden 13-osaisen podcast-sarjan Archetypes, jota juonsi herttuatar Meghan. Toista kautta sarjalle ei siis ole tulossa.

Meghan teki podcastiaan 12 jakson ajan.

Myös Simmons katsoo, ettei pari tuottanut alustalle sitä sisältöä, mitä he lupasivat.

Entinen urheilu- ja popkulttuurimedia The Ringerin moguli ja firman Spotifylle myynyt Simmons antoi palaa omassa podcastissaan:

– Minun pitäisi joku ilta vetää lärvit ja kertoa juttu siitä, kun yritin kerran Zoom-puhelussa tarjota podcast-ideaa Harrylle, hän pauhasi.

Simmons on aiemminkin ampunut kovilla prinssi Harryn suuntaan.

Viime tammikuussa hän muun muassa sanoi ”häpeävänsä”, että hänet yhdistetään samaan yhtiöön kuin prinssi.

– Ampukaa tämä jätkä aurinkoon, Simmons tykitteli urheilusivusto The Big Leadille.

– Olen niin kyllästynyt tähän äijään. Mitä hyötyä hänestä on? Hän vain kitisee ja antaa haastatteluja. Ketä vittu kiinnostaa? Ketä kiinnostaa sinun elämäsi?

Hän jatkoi heittämällä lisää löylyä vihakiukalleen:

– Et ollut edes suosikkipoika. Asut jossain vitun Montecitossa ja myyt dokumentteja ja podcasteja ja ketään ei kiinnosta tippaakaan, jollet hölise kuningasperheestä, ja heistäkin vain valitat.

Tämä ”jätkä” tulisi ”ampua aurinkoon”, ainakin jos Spotifyn podcast-johtaja David Simmonsilta kysyy.

Herttuaparin purkautumisen taustalla ei kuitenkaan ole pelkästään ex-kuninkaallisten väitetty laiskuus.

Spotify on muutenkin pulassa podcastiensa kanssa, kertoo BBC.

Se on joutunut viime aikoina vähentämään sopimuksiaan superjulkkisten kanssa ja näin ollen leikkaamaan kalliista alkuperäissisällöistä.

Harryn ja Meghanin lisäksi alustalta ovat aiemmin saaneet lähteä Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama Michelle-puolisoineen.

BBC kertoo Spotifyn irtisanoneen satoja työntekijöitä paljolti juuri podcast-osastoltaan. Vain muutama vuosi sitten firma käytti saman osaston kehittämiseen yli 400 miljoonaa dollaria.

Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek myönsi aiemmin tänä vuonna puhelinkonferenssissa, että yritys on sortunut virheinvestointeihin. Se on satsannut vuoden 2019 yli miljradin erinäisiin hankkeisiin pyrkimyksenään vakiinnuttaa asemansa alan keskeisenä toimijana.

– Aiomme jatkossa olla huolellisempia siinä, miten investoimme tuleviin sisältösopimuksiin. Niitä, jotka eivät tuota tulosta, emme tietenkään uudista.

– Ja niitä, jotka tuottavat, tarkastelemme tietenkin tapauskohtaisesti niiden suhteellisen arvon perusteella, hän sanoi kuin varoittaen.

Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek myöntää firman ”tehneen virheitä” podcast-investoinneissaan.

Kokonaan ei Spotify ole kalliita kumppanuuksiaan karsinut.

Esimerkiksi kyseenalaisilla koronamielipiteillään kohahduttanut Joe Rogan on firmalle tärkeämpi kuin Yhdysvaltain entinen presidentti, BBC kirjoittaa.

Hänen tiettävästi 200 miljoonan dollarin sopimuksensa elää ja voi hyvin.

Roganin show tarjoaa kuitenkin useita monituntisia jaksoja viikoittain. Niillä on tiettävästi keskimäärin 11 miljoonan katsojan yleisö.

Meghanilta tavaraa tuli vain 12 noin tunnin-puolentoista mittaisen jakson verran.

Kokonaan ei Archetypestkaan flopannut. Sen ensimmäinen jakso nousi Spotifyn listojen kärkeen kuudella markkina-alueella, muun muassa Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, myös USA:ssa ja Britanniassa.

Sarjassa kuultiin muun muassa tennislegenda Serena Williamsin ja poplegenda Mariah Careyn kaltaisia tähtiä. Sarja voitti myös People’s Choice -gaalassa palkinnon.

Silti sarja ei ollut tarpeeksi susoittu, toteaa BBC:n tavoittama PR-agentti Mark Borkowski.

– Selvästikään sille ei ole ollut tarpeeksi suurta yleisöä.

Muun muassa UFC-juontajanakin tunnettu Spotifyn podcast-kärki Joe Rogan herätti huhtikuussa 2021 kohua rokotevastaisiksi tulkittavilla kommenteillaan. Tämä sai esimerkiksi lauluntekijä Neil Youngin vetämään musiikkinsa pois Spotifysta, sillä hän ei halunnut tukea alustaa, joka antaa Roganille äänen.

Borkowski muistuttaa BBC:lle, että herttuapari on yhä merkittävä mediabrändi. Olkoonkin, että sen arvo on tullut alas rymisten.

Newsweekin aiemmin tänä vuonna tekemän mielipidetutkimuksen mukaan pariskunnan suosiota Yhdysvalloissa on romahduttanut heistä tehty Netflix-dokumenttisarja ja Harryn Varamies-muistelmien aiheuttamat kohut.

– Mitä enemmän prinssi Harry ja herttuatar Meghan puhuvat, sitä vähemmän amerikkalaiset pitävät heistä, lehti otsikoi kirpeästi.

Parin täytyykin Borkowskin mukaan "miettiä tarkkaan", mitä he voivat tarjota yleisölleen seuraavaksi.

– Suurin kysymys on, mitä he oppivat tästä takaiskusta, vai jättävätkö he sen taakseen vain pikkuhäiriönä.

Meghanin edustaja kertoi sopimuspurun yhteydessä Wall Street Journalille, että herttuatar suunnittelee tällä hetkellä Archetypesin kaltaista sisältöä jollekin muulle alustalle.