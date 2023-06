Maailman nuorin kuningatar odottaa kolmatta lastaan

Bhutanin hallitsijat saavat jälleen perheenlisäystä.

Bhutanin kuningaspari odottaa kolmatta lastaan.

Asiasta kertoo maan kuningattaren Jetsun Peman virallinen Instagram-tili. Lapsen on määrä syntyä alkusyksystä.

– Heidän korkeutensa haluavat kiittää kaikkia onnentoivotuksista ja rukouksista, ilmoituksessa kirjoitetaan.

Bhutanin kuninkaallisten virallinen ilmoitus vahvistaa jo hetken liikkuneet huhut. Kuningatar vieraili hiljattain Jordaniassa ja maan turismiministeriön julkaisemissa kuvissa hän vaikutti olevan raskaana.

Pema avioitui Bhutanin kuninkaan Jigme Khaesarin Namgyel Wangchuckin kanssa lokakuussa 2011. Parin ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 2016 ja toinen vuonna 2020.

Bhutanin hallitsijat ovat tuttu näky myös Euroopassa. Tässä he kuningas Charlesin kruunajaisissa Lontoossa.

Piskuisen Bhutanin kuningatar tunnetaan etenkin siitä, että hän on ollut häistään asti maailman nuorin asemassaan oleva.

Tavallisesta perheestä lähtöisin oleva Pema tutustui kuninkaaseen opiskeluaikoinaan Englannissa. He rakastuivat vauhdikkaasti ja opiskeluidensa päätyttyä Pema palasi kotimaahansa ja nai kuninkaan vain 21-vuotiaana.

Myös kuningas Wangchuck on suhteellisen nuori monarkki, sillä alttarille hän asteli itse 31 vuoden iässä. Kenties tuo nuoruus on syy sille, että hän on myös uudistanut maansa perinteikästä monarkiaa.

Vielä nykyisen kuninkaan isän aikana maan lait sallivat polygamian. Entinen kuningas Jigme Singye Wangchuck naikin neljä siskosta, jotka kulkivat aina askeleen tai kaksi miestään perässä.

Nykyinen kuningas laittoi kuitenkin pölyttyneet perinteet uusiksi heti kruunaamisensa jälkeen. Hän on sanonut, ettei voisi kuvitellakaan ottavansa toista vaimoa – eikä kuningatar Pema kulje koskaan hänen perässään, vaan hänen rinnallaan, käsi kädessä.

Parin hallitsema Bhutan on yksi maailman eristäytyneimmistä valtioista, johon matkailukin on tehty perinteiden säilyttämisen nimissä erittäin hankalaksi. Maan hallitsijan virallinen titteli on Druk Gyalpo, eli lohikäärmekuningas. Kuvankaunis Pema on siis vastaavasti Druk Gyaltsuen, lohikäärmekuningatar.

Lue lisää: Eristäytynyttä Bhutania hallitsee maailman nuorin elossa oleva kuningatar – näin ”lohikäärmekuningas” löysi rinnalleen unelmiensa naisen