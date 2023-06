Kuningas Charles ja prinssi Andrew ovat perhettä, mutta lämpimiksi heidän välejään ei voi kuvailla.

Britannian kuninkaallisia piinaa kiusallinen konflikti.

Windsorin suvulle skandaalit, kohut ja kränät eivät suinkaan ole vieraita, mutta kuningas Charlesin ja hänen pikkuveljensä prinssi Andrew’n taisto on jopa heidän mittapuullaan hankala ratkaista.

Veljesten kiistelyn viimeisin välikappale on Andrew’n koti, Royal Lodge. Yorkin herttua on asustellut jättimäisessä kartanossa yli 20 vuotta, mutta nyt Charles haluaa pikkuveljensä pois tiluksilta.

Käytännön syistä kuninkaan toive on toki ymmärrettävä, sillä Royal Lodge on massiivinen asumus. Pelkästään sen päärakennuksessa huoneita on 30 ja arvoltaan sen arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa.

Andrew’n koti Royal Lodge on massiivinen kartano.

Charles on suunnitellut veljensä muuttavan läheiseen Frogmore Cottageen, josta kuninkaan hylkiöpoika prinssi Harry vielä hiljattain asusti. Suunnitelmassa on kuitenkin yksi mutka matkassa.

Andrew ei suostu lähtemään.

Kiistasta johtuen veljesten kiusallinen kärhämä on nyt näkyvästi esillä, mutta kuninkaallisia tunteville se ei ole kovin kummoinen yllätys.

Charles ja Andrew eivät tunnetusti ole tulleet juuri koskaan toimeen. Brittimedian asiantuntijoiden vallitseva näkemys on se, että riitely juontaa juurensa jo kaksikon lapsuuteen.

Prinssi Charles ja prinsessa Anne vanhempiensa kanssa. Elisabetin sylissä vastasyntynyt Andrew.

Charles hymyili veljelleen tämän ristiäisissä vuonna 1960.

” – Veljeni Andrew’n ongelma on se, että hän haluaa olla minä.

Charles syntyi vuonna 1948, kokonaiset 12 vuotta ennen Andrew’ta. Kun tuleva kuningas oli vain nelivuotias, hänen isoisänsä Yrjö VI menehtyi ja Elisabet nousi valtaistuimelle.

Tästä johtuen sekä Elisabet että prinssi Philip olivat etäisiä hahmoja Charlesin lapsuudessa. Kun Andrew syntyi, kuningatar pyrkikin olemaan enemmän läsnä lastensa elämässä.

Charles oli omien sanojensakin mukaan kateellinen, sillä Andrew sai osakseen sitä äidin ja isän huomiota, jota hän oli aina lapsena toivonut. Andrew’n puolestaan uskotaan kadehtineen isoveljensä asemaa ja statusta kruununperijänä.

– Veljeni Andrew’n ongelma on se, että hän haluaa olla minä, Charles sanoi kerran kuninkaallisasiantuntija Richard Kayn mukaan.

Kuningas Charles on myöntänyt olleensa kateellinen pikkuveljensä saamasta huomiosta. Kuvassa veljekset sekä Elisabet seuraamassa hevosurheilua vuonna 1972.

Veljesten sanotaan olleen pienestä asti toisilleen kateellisia.

Tiettävästi etenkin Andrew on lisännyt riitelyä omalla käytöksellään.

Kuninkaallisasiantuntija Angela Levinin lähteiden mukaan Andrew muun muassa pyrki estämään veljensä liiton kuningatar Camillan kanssa. Levinin kirjoittamassa Camillan elämänkerrassa muun muassa väitetään, että Andrew yritti suostutella äitinsä suoraan kieltämään Charlesia naimasta suurta rakkauttaan.

Sama lähde on myös väittänyt, että Andrew jopa ”suunnitteli Charlesin syrjäyttämistä”. Väitetysti tavoitteena oli, että Elisabetin menehtyessä Andrew’sta tulisi sijaishallitsija, kunnes prinssi William olisi täysi-ikäinen.

Jotkut asiat yhdistivät jopa eripuraisia veljeksiä. Sekä Charles että Andrew palvelivat laivastossa.

Kuten arvata saattaa, kuningatar Elisabet ei ollut poikansa juonittelusta mielissään.

Lähteiden mukaan kuningattaren mielestä Andrew’n käytös oli ”hyvin, hyvin negatiivista ja äärimmäisen epämiellyttävää”. Samalla kyseessä oli väitetysti yksi harvinaisista tapauksista, kun äitinsä lellikkinä pidetty Andrew ei saanut tahtoaan läpi.

Yksipuolista riitely ei suinkaan ole ollut, sillä myös Charles on vuosien varrella loukannut veljeään.

Vuonna 2012 Andrew sekä hänen tyttärensä, prinsessat Eugenie ja Beatrice, jätettiin pois Buckinghamin palatsin parvekkeelta kuningatar Elisabetin valtakauden 60-vuotisjuhlissa. Perinteisesti näytille olisi tuotu koko kuningattaren lähipiiri, mutta Charlesin toive oli toinen.

Vuonna 2016 Andrew puolestaan vaati äitiään myöntämään tyttärilleen viralliset kuninkaalliset roolit sekä verorahoin kustannetut kodit Kensingtonin palatsista. Lähettämässään kirjeessä Andrew väitetysti esitti huolensa siitä, että hänen lapsensa jäisivät Charlesin jälkikasvun varjoon, kun hänen veljestään tulee kuningas.

Tästäkin Elisabet väitetysti järkyttyi. Hän jätti kirjeen käsittelemättä ja se päätyi kuningattaren sihteerin kautta suoraan Charlesille. Silloinen Walesin prinssi väitetysti tuohtui ja pyysi erästä senaikaisen hallinnon jäsentä selventämään Yorkin herttualle, etteivät hänen tyttärensä koskaan saisi virallista roolia kuningashuoneessa.

Andrew loukkaantui tästä verisesti. Kiistan tiimoilta esiin kaivettu sotakirves haudattiin väliaikaisesti vasta vuoden jälkeen.

Andrew ja Charles ovat kyenneet yhdistämään voimansa tarvittaessa, mutta viime aikoina kaksikko on keskittynyt riitelyyn.

Ratkaisut ovat linjassa Charlesin yleisen säästötahdon kanssa ja etenkin viime vuosina Andrew lähipiireineen on ollut leikkauskohteena ymmärrettävä.

Vielä kuninkaallisia tehtäviä hoitaessaankin Andrew oli kruunulle kallis. Britannian kauppalähettiläänä toimiessaan hän muun muassa laskutti pelkästään matkakuluja satojen tuhansien puntien edestä vuosittain noin vuosikymmenen vuoden ajan.

Prinssin maine sai kolhun Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosskandaalissa, jonka seurauksena hänet ajettiin ulos virallisista edustustehtävistä vuonna 2019.

Siitä huolimatta hänen äitinsä makseli yhä poikansa menoja vuosittain jopa noin 290 000 euron edestä mukisematta. Charles sen sijaan haluaa kiristää nyörejä ja Andrew’n rahoitukseen tehtiin tiettävästi vuoden alussa jälleen kerran mittavia leikkauksia.

Andrew’n häpäisy johti siihen, että prinssi ei saanut enää käyttä sotilasuniformuaan virallisissa tilaisuuksissa. Tässä Charles, Anne ja Andrew äitinsä hautajaisissa vuonna 2022.

Brittimedian sisäpiirilähteet uskovat, että leikkausten syynä on kulukurin ohella juuri pinnalla oleva pyrkimys savustaa Andrew ulos Royal Lodgesta.

Charlesin hanketta voidaan pitää samalla viimeisenä niittinä Yorkin herttuan ulosajoon kuninkaallisten piireistä ylipäätään.

– Andrew ei halua lähteä, koska hänen asumustaan pidetään virkatehtäviään hoitavien kuninkaallisten symbolina. Se on suvun asumusten joukossa tärkeä, Page Sixin lähde muun muassa väittää.

Häätö on mahdollisesti entistäkin kipeämpi siksi, että Andrew käytännössä heitetään ulos toisen kuninkaallisen tieltä. Charles on väitetysti kaavaillut kartanosta poikansa kruununprinssi Williamin uutta kotia.

Williamille ja hänen lapsilleen Royal Lodge olisi nykyistä Adelaide Cottagea tilavampi asumus, mutta syrjäyttäminen juuri kruununprinssin tieltä symboloi monin tavoin Andrew’n asemaa ”varamiehenä”, kuten Harry oli hänen jälkeensä.

– Varamiehen roolin ongelmahan on siinä, että aina kun uusi kuninkaallinen syntyy lipsut alaspäin arvovallan asteikossa ja Andrew on nyt jäänyt täysin varjoon. Charles on kuningas ja hänellä on kaikki valta, tiivisti kuninkaalliskirjailija Nigel Hawthorne.

Lähteet: Mirror, The Telegraph, Page Six