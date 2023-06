Lehtiväite: Prinssi Andrew asuu itsepintaisesti kartanossaan, vaikka kuningas yrittää savustaa hänet ulos – nyt edessä on uusi ongelma

Kuningas Charles haluaa pikkuveljensä ulos Royal Lodgesta, mutta prinssi Andrewille tämä ei käy.

Kuningas Charlesilla on sitkeä ongelma.

Jeffrey Epstein -skandaalissa häpäisty prinssi Andrew ei nimittäin suostu muuttamaan. Ei edes, vaikka hänen isoveljensä on tätä jo pidempään toivonut.

Andrew ja hänen ex-vaimonsa, kohuherttuatar Sarah Ferguson, asustavat Royal Lodge -nimisessä kartanossa Windsorin kuninkaallisilla tiluksilla. Kyseessä on massiivinen asumus, jossa on 30 huonetta. Arvoltaan sen uskotaan olevan noin 30 miljoonaa puntaa eli noin 35 miljoonaa euroa.

Andrew sai kartanon hallintaansa aikanaan isoäidiltään, kuningataräiti Elisabetilta. Pelkästään sen päärakennuksen yläkerroksissa makuuhuoneita on seitsemän ja tiluksilta löytyy muun muassa oma uima-allas sekä lukuisia pienempiä mökkejä ja rakennuksia.

Prinssi Andrew ei halua muuttaa.

Daily Mailin mukaan Charles on vahvasti sitä mieltä, että Andrewin pitäisi poistua mahdollisimman pian. Lehden tietojen mukaan Andrew’lla ei kuitenkaan ole aikomustakaan lähteä ja hän kokee olevansa jopa loukattu Charlesin vaatimuksista.

– Hän kokee hyvin vahvasti ja ehkä jopa oikeutetusti, että hovi siirtää maalitolppia hyvin äkillisesti ja epäreilusti, lehden lähde väittää.

Yksi suuri syy tähän on väitetysti se, että Yorkin herttua on käyttänyt miljoonia talon remontointiin.

Hänen omia varojaan on uponnut muinaiseen asumukseen tiettävästi jopa 7 miljoonan punnan edestä. Uusin remontti on näillä näkymin tiedossa tänä kesänä ja senkin on maksamassa Andrew itse.

Andrewin nykyinen koti Royal Lodge on kokoluokaltaan suorastaan massiivinen.

Frogmore Cottagesta kaavaillaan Andrewin uutta kotia.

Lähteet kertovat Andrew’n nyt pelkäävän, että mikäli hän poistuu edes väliaikaisesti talostaan saatetaan se viedä häneltä kokonaan. Väitteiden mukaan Andrew pelkää siksi lähteä evakkoon edes korjaustoimien ajaksi.

– Loppukesästä Andrew aikoo aloittaa kattoremontin ja se kestää useita kuukausia. Hänelle on sanottu, että talossa asuminen noiden remonttien aikana voi olla hankalaa, mutta hän ei ole halukas lähtemään, lähde väittää.

Charlesia tämä ei vaikuta hetkauttavan, sillä hänellä on väitetysti jo suunnitelmia sen suhteen, kuka Andrewin kotiin muuttaisi.

Kuningas Charles uskotaan haluavan Andrew’n nykyisen asumuksen prinssi Williamin perheen käyttöön.

Daily Mailin sisäpiirilähteiden mukaan Royal Lodgen asukkaiksi on kaavailtu prinssi Williamia perheineen.

Tällä hetkellä Walesin prinssi asustaa Adelaide Cottage -kartanossa, joka on kolmilapsiselle perheelle melko pieni. Asumus on hieno ja historiallinen, mutta siinä on vain neljä huonetta.

Lähteiden mukaan toinen vaihtoehto on myös, että Royal Lodge vuokrattaisiin hovin ulkopuolelle. Tämän uskotaan olevan rahallisesti järkevin vaihtoehto.

Täysin kodittomaksi Charles ei aikoisi veljeäänkään jättää. Andrewin kodiksi hän kaavailee Frogmore Cottagea, josta Sussexin herttua prinssi Harry hiljattain häädettiin.

Tällä hetkellä Frogmoressa asustaa väliaikaisesti Andrewin tytär. Prinsessa Eugenie sai juuri toisen lapsensa, joten järjestely on monin tavoin kätevä, sillä Frogmoressa hän on lähellä muuta sukuaan.

Andrew on ajautunut sivuraiteelle brittihovissa.

Aiemmin keväällä kerrottiin, että Andrewin häätö liittyy osittain myös Charlesin toivomaan kulukuriin.

The Sunin mukaan hovin sisäpiiristä on kerrottu, että Charles on kiristänyt Andrew’n kukkaron­nyörit niin kireälle, että prinssin on mahdotonta jatkaa asustelua Windsorissa.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan maksaneen aiemmin prinssin laskut mukisematta, mutta Charles on toista maata.

Andrew on saanut vuosittain noin 285 000 euroa, joista hän on kustantanut muun muassa Royal Lodgen kuluja. Charles on kuitenkin väitteiden mukaan ilmoittanut veljelleen, että summaa pienennettäisi huomattavasti entisestä.

Prinssin lähipiiristä on kerrottu, että Charles tietää, ettei Andrew’lla ole enää varaa asua Royal Lodgessa, joten hän odottaa, että Andrew lopulta luovuttaa ja lähtee kotoaan vähin äänin.