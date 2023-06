Ruotsin prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill vihittiin Tukholmassa kymmenen vuotta sitten.

Ruotsin prinsessa Madeleine ja hänen miehensä Chris O’Neill juhlivat torstaina 10. hääpäiväänsä.

Juhlapäivän kunniaksi Madeleine julkaisi Instagram-tilillään joukon otoksia tuosta juhlapäivästä vuosikymmenen takaa. Kollaasi koostuu pääasiassa kuvista, joita Madeleine kuvaa ”yksityisiksi hetkiksi”, joita hän itse muistelee lämmöllä.

Kuvien joukossa on myös pari virallisempaa potrettia itse Madeleinesta, mutta pääosin ne ovat tunnelmaltaan lämpimiä otoksia häiden kulisseista ja itse seremoniaa seuranneesta juhlatilaisuudesta.

Eräässä kuvassa Madeleine muun muassa kulkee käsi kädessä äitinsä kuningatar Silvian rinnalla. Kollaasin loppupäädyn otokset ovat taasen omistettu tuolloin tuoreelle avioparille: Joukosta löytyy hempeä pusukuva sekä kaksikin otosta hääparin tanssahtelusta.

Madeleinen ja O’Neillin satuhäitä vietettiin Tukholman kuninkaanlinnan kappelissa vuonna 2013.

Pariskunta tutustui alkujaan vuonna 2010, jolloin Madeleine asui New Yorkissa. Amerikkalainen O’Neill esiintyi Madeleinen kumppanina julkisuudessa ensi kertaa vuonna 2011 ja kihloihin he päätyivät vuotta myöhemmin.

Avioitumisen jälkeen pari on viettänyt pitkälti kansainvälistä elämää. He ovat asuneet pitkiä jaksoja Yhdysvalloissa sekä Lontoossa, mutta nyt tähänkin on tulossa muutos.

Ruotsin hovi paljasti alkuvuodesta, että Madeleine on muuttamassa perheineen takaisin Tukholmaan. Tätä aiemmin prinsessa perheineen viihtyi Floridan lämmössä.

Paluuseen liittyy vielä monia kysymysmerkkejä. Se tiedetään, että kolmilapsinen perhe asettuu kesän aikana Östermalmin kaupunginosassa ja kuninkaallisten hevostallien yhteydessä sijaitsevaan asuntoon, jossa Madeleine asusti myös aiemmin. Sitä on sittemmin remontoitu hovin piikkiin jopa noin 500 000 eurolla.

Muuton syistä ei ole täyttä varmuutta, mutta tiedossa on myös, että perheen lapsista 9-vuotias Leonore ja 7-vuotias Nicolas aloittavat elokuussa ruotsalaisessa koulussa. 5-vuotias kuopus Adrienne aloittaa samalla esikoulun.

Ruotsin lain mukaan kruununperimysjärjestyksessä mukana olevien pitää olla Ruotsissa koulutettuja. Nyt Madeleinen esikoinen on järjestyksessä kahdeksas.