”Bileprinssi” oikeuden edessä: prinssi Harrya muistutettiin kirpeästi vuosien takaisista toilailuista

Prinssi Harry syyttää lehtitaloja salakuuntelusta. Mitään todisteita hänellä ei vieläkään ole.

Prinssi Harryn oikeudenkäynti Lontoossa jatkui eilen keskiviikkona.

Sussexin herttuaa grillattiin oikeudessa muun muassa hänen vuosien takaisesta vierailustaan strippiklubilla, Daily Mail kertoo.

”Bileprinssin” uutisoitiin vuonna 2006 viettäneen ”humalaisen” illan strippiklubilla Las Vegasissa. Kerrottiin, että yksi klubin tanssijoista olisi istunut prinssin sylissä. Harryn silloinen kumppani Chelsy Davy ei poikaystävänsä tuolloisista seikkailuista juuri riemastunut.

Tämän kaiken Harry on The Sunin mukaan oikeudessa myöntänyt.

Samalla radiokanava LBC kertoo prinssin väittäneen, ettei lehdistö olisi saanut vihiä hänen seikkailuistaan kajoamatta hänen yksityisiin puhelintietoihinsa.

Näin ollen prinssin takavuosien yöelämän tarkastelu liittyy siihen, mistä Harry oikeudessa vääntää: hän on haastanut lehtitalot The Mirror Groupin ja Associated Newspapersin oikeuteen salakuuntelusta ja tietomurrosta. Yhtiöt omistavat muiden muassa Mirrorin ja Daily Mailin.

Aiemmin Harry on väittänyt oikeudessa, että media olisi salakuunnellut myös hänen isäänsä, kuningas Charlesia.

Lue lisää: Prinssi Harry heitti oikeudessa kovan väitteen kuningas Charlesin salakuuntelusta

Mitään suoranaisia todisteita Harry ei ole syytteidensä tueksi kuitenkaan vielä esittänyt.

The Sunin mukaan Harry myös myöntää tämän.

Tästä huolimatta hän pitäisi ”epäoikeudenmukaisena”, jollei voittaisi kyseistä oikeustaistelua, The Sun kertoo.

Lehti laskee Harryn toistaneen sanat ”en tiedä” eilisen aikana yhteensä 18 kertaa.

Prinssi Harrya edustavan asianajotoimiston mukaan nostetussa kanteessa julkaisijaa syytetään muun muassa puhelinkuuntelusta ja kuuntelulaitteiden asettamisesta ihmisten autoihin ja koteihin.

Jutussa on myös mukana muita brittiläisiä julkisuuden henkilöitä, kuten muusikko Elton John.

Oikeusvääntö jatkuu tänään torstaina.