Prinssi Harrylta raju purkaus – julkaisi poikkeuksellisen lausunnon

Prinssi Harry on julkaissut mittavan ja jyrkkäsanaisen lausunnon lehtitaloa vastaan käymäänsä oikeudenkäyntiä varten.

Prinssi Harry saapui Lontooseen käydäkseen oikeutta lehtitalo The Mirror Groupia vastaan.

Lontoolaiseen oikeusistuimeen todistajana tiistaina saapunut prinssi Harry on kirjoittanut 55-sivuisen lausunnon oikeudenkäyntiä varten.

Sussexin herttuan on määrä todistaa oikeusjutussa lehtitalo The Mirror Groupia vastaan. Prinssi syyttää lehtijättiä laittomin keinoin tehdystä tiedonhankinnasta, kuten puhelimen hakkeroinnista.

Lausunnossaan Harry muun muassa haukkuu Britannian lehdistöä ja maan hallintoa.

– Maamme on tuomittu maailmanlaajuisesti sen vuoksi, että lehdistömme ja hallituksemme ovat surkeassa jamassa – uskoakseni pohjamudissa, Harry tilittää.

The Telegraphin mukaan on täysin poikkeuksellista, että kuninkaallinen puuttuisi näin rajuin sanoin politiikkaan. Monarkiassa tätä on aina pyritty välttämään.

Prinssi Harry käy erillistä oikeudenkäyntiä Britannian hallintoa kohtaan koskien turvajärjestelyjään.

Harry haastoi Britannian poliisin oikeuteen viime vuoden lopulla, sillä hän koki epäoikeudenmukaiseksi sen, ettei ollut oikeutettu perheineen turvajärjestelyihin vieraillessaan kotimaassaan.

Prinssi Harryn asianajaja David Sherborne saapumassa oikeustalolle Lontoossa.

Yli 25 000 sanan lausunnossaan prinssi hyökkää myös brittijournalisteja kohtaan rankoin sanankääntein. Suorasanaisessa puheenvuorossaan hän väittää, että journalisteilla on ”verta käsissään”.

– Trollit reagoivat ja aktivoituvat lehdistön luomien tarinoiden pohjalta. Ihmisiä on kuollut tämän seurauksena, ja itsemurhia tehdään, kun ei nähdä muuta ulospääsyä, Harry tylyttää ja jatkaa.

– Kuinka kauan he vielä saavat jatkaa verisillä kirjoitussormillaan, ennen kuin joku pysäyttää tämän hulluuden?

Harryn mukaan hän ei tuonut näitä asioita esille siksi, että vihaisi lehdistöä, vaan saadakseen nämä ihmiset ”asianmukaisesti vastuuseen” ja kuvaili brittilehdistön käytöstä ”täysin alhaiseksi”.

Lausunnossaan herttua keskittyi puimaan suhteensa kariutumista entisen tyttöystävänsä Chelsy Davyn kanssa.

Harry on syyttänyt lehdistöä suhteen loppumisesta, sillä prinssin väittämän mukaan lehdistön painostavan käytöksen seurauksena Davy oli todennut, ettei ”kuninkaallinen elämä ole häntä varten”.

