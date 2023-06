Prinssi Harry putkahti Lontooseen hymyilevänä – porhalsi paikalle suoraan pienen Lilibetin syntymäpäiviltä

Prinssin on määrä todistaa oikeudessa laittomasta tiedonkeruusta syytettyä mediataloa vastaan

Prinssi Harry saapumassa oikeustalolle todistaakseen The Mirror Group -lehtijättiä vastaan.

Sussexin herttua Harry on saapunut Lontooseen Rolls Buildingin oikeustalolle todistaakseen oikeusjutussa lehtitalo The Mirror Groupia vastaan.

The Daily Mailin mukaan prinssi Harry näytti rentoutuneelta ja jopa hymyili hieman saapuessaan oikeustalolle. Hän oli myös tervehtinyt paikalla olleita toimittajia.

The Times -lehden mukaan prinssi tulee olemaan ensimmäinen eturivin kuninkaallinen yli 130 vuoteen, joka esiintyy oikeudessa todistajana.

Prinssin kuvailtiin olleen hymyilevällä tuulella hänen astelleessaan oikeuteen.

Prinssin odotettiin saapuvan oikeuden kuulemiseen jo eilen maanantaina. Harry ei kuitenkaan saapunut paikalle, minkä vuoksi vastapuolen asianajajat kritisoivat häntä viivyttelystä.

The Daily Mailin tietojen mukaan prinssi joutui jättämään ensimmäisen käsittelypäivän väliin, sillä maanantaina vietettiin hänen tyttärensä Lilibetin syntymäpäiviä.

Useat oikeuskäsittelyssä olevat asianajajat eivät pitäneet tätä pätevänä syynä, vaan moittivat Harrya käsittelyn viivyttelemisestä ja ajan tuhlaamisesta.

Harry tervehti toimittajia saapuessaan Rolls Buildingille.

TOUKOKUUSSA alkanut oikeudenkäynti on jo toinen kerta tänä vuonna, kun prinssi Harry saapuu brittioikeuteen. Hän osallistui maaliskuussa Daily Mail -lehteä vastaan nostettuun oikeustapaukseen ja saapui myös tuolloin Lontooseen.

Prinssi on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut Associated Newspapersin eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn julkaisijan oikeuteen.

