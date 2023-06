Prinssin on määrä todistaa oikeudessa laittomasta tiedonkeruusta syytettyä mediataloa vastaan.

YHDYSVALLOISSA asuvan Prinssi Harryn odotetaan saapuvan tänään todistajaksi oikeuteen Lontoossa.

Voit seurata suoraa lähetystä Lontoosta, Rolls Building oikeustalon ulkopuolelta tämän artikkelin videolta noin kello 09.30 alkaen.

Reutersin alkuperäisen tiedon mukaan Harryn oli määrä saapua todistajaksi oikeuteen jo maanantaina.

Harrya kritisoitiin viivyttelystä, kun hän ei vastoin odotuksia saapunutkaan oikeuden eteen tuolloin.

The Times -lehden mukaan prinssi tulee olemaan ensimmäinen eturivin kuninkaallinen yli 130 vuoteen, joka esiintyy oikeudessa todistajana.

Toukokuussa alkanut oikeudenkäynti on jo toinen kerta tänä vuonna, kun prinssi Harry saapuu brittioikeuteen. Hän osallistui maaliskuussa Daily Mail -lehteä vastaan nostettuun oikeustapaukseen ja saapui myös tuolloin Lontooseen.

Prinssi on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut Associated Newspapersin eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn julkaisijan oikeuteen.

Associated Newspapers on vastannut, että väitteet ovat ”järjetöntä mustamaalausta”.

PRINSSI Harry nähtiin Lontoossa viimeksi hänen isänsä, kuningas Charlesin kruunajaisissa toukokuun alussa. Tuolloin perheestään erkaantuneen prinssin vierailusta tuli valtava uutinen.