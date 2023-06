Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin huhutaan katoavan pian julkisuudesta. Kuninkaallisasiantuntijalla on selkeä näkemys asiaan.

Lehtiväitteiden mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan aikoisivat vetäytyä julkisuudesta.

The Sunin saamien sisäpiirilähteiden mukaan Harrylla ja Meghanilla ”ei ole enää mitään sanottavaa”, ja lähteen mukaan he aikovat lopettaa kuninkaallisesta perheestä puhumisen eivätkä väitteiden mukaan osallistu enää dokumentteihin tai kirjoita paljastuskirjoja.

Prinssi ja herttuatar ovat viimeisen kolmen vuoden aikana antaneet kohu­haastatteluja ja tehneet Netflix-dokumentti­sarjan Harry & Meghan, mikä on täynnä rajuja kuninkaallis­paljastuksia. Prinssi Harry julkaisi vastikään myös Varamies-nimisen muistelma­teoksen, jossa entisten paljastusten tapaan esitetään hätkähdyttäviä väitteitä Britannian kuninkaallisesta perheestä.

Daily Mailin mukaan paria on pilkattu ja he ovat joutuneet myrskyn silmään kohu­haastattelujensa ja paljastustensa jälkeen, jotka alkoivat pitkälti Oprah Winfreyn haastattelusta vuonna 2020. Parista tehtiin muun muassa irvaileva South Park -animaatiosarjan jakso.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin jatkosta julkisuudessa spekuloidaan sisäpiiriväitteiden jälkeen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole itse tiedottaneet vetäytyvänsä julkisuudesta, ja myös kuninkaallinen asiantuntija Richard Fitzwilliams kertoo Daily Mailille, että pari ei todennäköisesti ole väitteistä huolimatta katoamassa vaan paljastusten sarja tulee hänen arvionsa mukaan saamaan vielä jatkoa.

Fitzwilliams kertoo Daily Mailille, ettei usko The Sunin saamiin sisäpiiriväitteisiin.

Hänen mukaansa parilla on vielä runsaasti kerrottavaa ja että kansainvälinen kiinnostus herttuaparia kohtaan on edelleen valtavan suurta. Hän lisää, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat tunnettuja siitä, että he toimivat ”odottamattomasti”.

Prinssi Harry kertoi jo tammikuussa The Telegraphille, että hänellä olisi ollut paljastuksia jopa kahden kirjan verran, mutta hän vähensi materiaalia puoleen sillä Harry pelkäsi, etteivät kuningas Charles ja prinssi William antaisi hänelle silloin koskaan anteeksi.

Fitzwilliams kertoo Daily Mailille, että myös Meghan saattaa kirjoittaa oman muistelma­teoksensa, kuten on huhuttu.

– Kysymys on siinä, hyödyttäisivätkö paljastukset heitä itseään, Fitzwilliams lisää.

Insider kirjoitti myös tammikuussa, että vaikka Harry & Meghan -sarjaa mainostettiin eksklusiivisena, The New York Timesin ja US Magazinen mukaan parin tuotantoyhtiö Archewell Productions on sitoutunut tuottamaan Netflixille lukuisia projekteja, kuten dokumentteja ja dokumenttisarjoja, lastenohjelmia ja elokuvia. Harry & Meghan -sarja oli Insiderin mukaan vain pieni osa sopimusta Netflixin kanssa.