Britanniassa kuohuu: Herttuatar Meghanin ystävä laukoi seksivitsin prinsessa Catherinesta

Herttuatar Meghanin ystävä Priyanka Chopra heittää erikoisen alatyylisen vitsin prinsessa Catherinesta uutuussarjassa.

Britanniassa on viime päivät hämmästelty Amazon Primen Citadel-uutuussarjassa kuultua vitsiä.

Mirror ja The Sun kertovat, että näyttelijä Priaynka Chopran tähdittämässä sarjassa tehdään erikoinen vertaus prinsessa Catherineen, joka on saanut tv-katsojien kulmat kohoilemaan.

Mirror kertoo, että tökeröksi leimattu heitto kuullaan sarjan kolmannessa jaksossa, jossa Richard Maddenin ja Priyanka Chopran esittämät agentit keskustelevat asevoimien komentajan toimistoon murtautumisesta.

– Asevoimien komentajan toimistoon? Voisit yhtä hyvin kysyä, kuinka päästä Cambridgen herttuattaren jalkoväliin, Priyanka Chopran esittämä Nadia vastaa sarjassa.

Vitsiksi tarkoitettu heitto on leimattu Britanniassa tökeröksi ja kiusalliseksi. Sarjassa pääosaa esittävän Priyanka Chopran tiedetään olevan herttuatar Meghanin ystävä.

Britanniassa taas on uutisoitu jo vuosia Meghanin ja prinsessa Catherinen viileistä väleistä. Prinssi Harry nosti välirikkoväitteet taas tapetille alkuvuonna, jolloin hän väitti elämäkerrassaan Catherinen itkettäneen Meghania Sussexin herttuaparin häiden alla.

Kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzsimmons sanoo The Sunille Citadelin seksivitsin menneen liian pitkälle.

– On täysin käsittämätöntä, että joku alentuisi tuollaisiin hävyttömiin kommentteihin. Uskomatonta, Fitzsimmons hämmästelee lehdelle.

– Minusta tämä on shokeeraavaa. Sarjaa tähdittää Priyanka Chopra, jonka tiedämme olevan Meghanin tukija. Amazonin pitäisi selittää, miksi tällaisia säädyttömyyksiä oikeista ihmisistä, kuninkaallisen perheen jäsenistä, on heidän ohjelmassaan.

Citadel ei ole ainoa uutuussarja tai elokuva, jossa prinsessa Catherine on mainittu viime aikoina. Disneyn rakastetun Pieni merenneito -piirroselokuvan uunituoreessa näytellyssä versiossa viitataan Page Sixin mukaan niin prinsessa Dianaan kuin prinsessa Catherineenkin.

Elokuvassa merenneito Ariel kohtaa komean prinssi Erikin, mutta hän ei pysty kertoman prinssille nimeään, sillä hän on menettänyt äänensä vaihtokaupassa ilkeän merinoita Ursulan kanssa. Niinpä prinssi joutuu arvailemaan elokuvassa Arielin nimeä.

– Onko nimesi Diana? prinssi Erik kysyy.

– Entä Catherine? hän jatkaa kyselyään.

Page Six kertoo, että nimi Catherine saa Arielin nyrpistämään nenäänsä.

– Okei, nimesi ei todellakaan ole Catherine, Erik vastaa Arielille.

Somessa on kummasteltu, onko nimien valinta todellakin muka täysin sattumaa, vai suora viittaus kuninkaallisiin. Twitterissä on pyöritelty jopa salaliittoteorioita, joiden mukaan elokuvan tekijät fanittavat Meghania. Meghan nimittäin on aiemmin sanonut haastatteluissa samaistuvansa prinsessa Arieliin. Meghan on kertonut CBS:n haastattelussa katsoneensa piirroselokuvaa hänen ja Harryn häiden jälkeen, kun hän oli syvissä syövereissä.

– Ajattelin, että voi luoja, hän rakastuu prinssiin ja menettää sen takia äänensä, Meghan sanoi.