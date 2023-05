Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn piilotellusta arjesta tihkuu hämmentäviä yksityiskohtia – asiantuntijalta karu arvio tulevaisuudesta

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämä on pitkälti suuren yleisön ulottumattomissa. He elävät leveää elämää, mutta yltä­kylläisyydestä huolimatta parin suhteen epäillään olevan jopa hajoamaisillaan.

Minne tahansa kohupariskunta prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan menevätkin, herättävät he valtavasti kiinnostusta niin fanien kuin median keskuudessa.

Tästä saatiin muistutus jälleen toukokuussa, kun pari joutui väitetysti paparazzi­lauman takaa-ajamaksi New Yorkissa. Harryn edustajan mukaan pariskuntaa kyydittänyttä taksia seurasi tuolloin ”joukko erittäin aggressiivisia paparazzeja”.

On siis selvää, että herttuapari herättää huomiota valtavasti, eikä uteliaiden silmäparien kiinnostus ole ainakaan laantumassa.

Mutta minkälaista arkea kiinnostusta herättävä ja brittihovin taakseen jättämä pariskunta oikeastaan elää?

Herttuaparin elämästä on kulissien takaa tihkunut vuosien varrella niukasti yksityiskohtia, mutta joitakin mielenkiintoisia seikkoja heidän arjestaan Yhdysvalloissa tiedetään.

Meghan ja Harry herättävät seuraajissaan palavaa kiinnostusta. Hiljattain herttuapari joutui väitetysti innokkaan paparazzijoukon takaa-ajamaksi.

Sussexin herttuapari asuu Kalifornian aurinkoisessa osavaltiossa lähes 13 miljoonan euron arvoisessa talossa Monteciton alueella Santa Barbarassa.

Vuoden 2020 alkupuolella pariskunta muutti Kanadaan aiheuttaen myrskyn Britannian hovissa. Samalla he ilmoittivat jättäytyvänsä pois brittihovin ydinryhmästä.

Kanadassa vietetty aika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jo muutaman kuukauden kuluttua pari muutti pienen Archie-poikansa kanssa Yhdysvaltoihin.

Heillä on 4-vuotiaan Archien lisäksi myös kesäkuussa 2021 syntynyt tytär Lilibet.

Kalifornian talosta tiedetään vain joitakin yksityiskohtia, sillä se sijaitsee yksityisen tien varrella ja valtavien turva-aitojen takana.

Metro-lehden selvityksen mukaan heidän kodissaan ei ainakaan ole puutetta tilasta. Talossa on yhdeksän makuuhuonetta ja peräti huikeat 16 kylpyhuonetta.

Harryn ja Meghanin tontti on noin kolmen hehtaarin kokoinen piha-alue, jolle on sijoitettu suuri uima-allas, tenniskenttä, leikkimökki, huvimaja, tilava autotalli sekä vierasmaja kahdella makuuhuoneella.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin hulppeasta kodista on tihkunut julkisuuteen vain vähän tietoa tai kuvia. Taloa on kuvailtu italialaisen huvilan tyyppiseksi rakennukseksi.

Valtavassa lukaalissa asuvan pariskunnan naapurusto on myös täynnä toinen toistaan tunnetumpia julkisuuden henkilöitä. Piha-aidan takana asuvat ainakin tv-persoona Oprah Winfrey sekä näyttelijä Tom Cruise ja juontaja Ellen Degeneres.

Naapurit tuntevat toisensa hyvin. Legendaarista keskustelu­ohjelmaa Oprah luotsannut Winfrey haastatteli herttuaparia skandaalin­käryisessä erikoishaastattelussa vuonna 2021. Tuolloin herttuatar Meghan kertoi tv-kameroiden edessä, kuinka brittihovissa oli ”kannettu huolta ja keskusteltu siitä, kuinka tummaihoisen pojan hän tulee synnyttämään.”

Express-lehden mukaan herttuapari on sittemmin pitänyt hieman matalampaa profiilia ystävyydestään Winfreyn kanssa, jotta he eivät suututtaisi Harryn isää kuningas Charlesia.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan Oprah-keskusteluohjelman vieraina. Haastattelijana Oprah Winfrey. Ohjelma aiheutti aikanaan valtavan kohun, kun Meghan kertoi avoimesti kokemastaan rasismista sekä mielenterveyden haasteista.

Tulevaisuuden­suunnitelmien suhteen ainakin herttuatar Meghanilla on ammatillisia haaveita. Hän on aiemmin tehnyt uraa näyttelijänä, muun muassa sarjassa Pukumiehet (The Suits), jossa hän näytteli vuosina 2011–2017.

Nyt Meghanin on huhuttu tavoittelevan kohti Hollywoodia. Mirror-lehti kertoi alkuvuodesta herttuattaren ”näyttelevän mahdollisesti tulevaisuudessa näkyvissä Hollywood-rooleissa”.

Brittilehti Vogue piti tästä todisteena myös tyyliä, jolla Meghan esiintyi toukokuussa hyväntekeväisyys­tapahtumassa. Lehden mukaan Meghanin kultaisena kimaltava, olkaimeton kotelomekko oli selvä merkki siitä, että herttuatar havittelee tietään jälleen kohti Hollywood-tähteyttä.

Suunnitelma ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä herttuapari aiheutti kohun myös vuoden 2023 alussa, kun Harry julkaisi muistelma­teoksensa Varamies. Kirjan myötä syntyneen kohun on arveltu hankaloittavan Meghanin urahaaveita.

Harry ja Meghan lastensa Archien ja Lilibetin kanssa. Kyseessä on ensimmäinen perhepotretti, jossa myös Lilibet esiintyy.

Harry ja Meghan edustivat Archie-poikansa kanssa Etelä-Afrikassa vuonna 2019.

Asiantuntijat uskovat, että Harryn paljastuskirja rikkoi pariskunnan välejä Hollywoodin eliitin kanssa. Kirjassa kun paljastetaan asioita paitsi kuninkaallisesta perheestä, myös Hollywood-tähdistä.

Kirjassa muun muassa väitetään, että näyttelijä Cortney Cox antoi Harrylle ”taikasieniä” eli huumaavia suklaasieniä, jonka jälkeen Harry olisi nähnyt hallusinaatioita Coxin vessassa.

Pariskunta viettää aikaa Hollywood-tähdille suunnatulla VIP-klubilla. Heidän tiedetään käyvän säännöllisesti megatähdille tarkoitetulla San Vicente -bungaloweilla.

Klubilla julkisuuden henkilöt saavat rentoutua katseilta suojassa. Jäseneksi klubille pääsee vain kutsuttuna.

Jäsenyys vaatii ehdotonta sitoutumista klubin sääntöihin. Esimerkiksi valokuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Kännyköiden kameralinssit teipataan kiinni klubille saavuttaessa.

Telegraph-lehden mukaan bungaloweilla on uskomattoman kaunis puutarha, musiikkia soitetaan vain hiljaisesti ja ruokailutilassa on tarkka hierarkia istuma­järjestelyissä. Kaikkein korkea-arvoisimmat vieraat istuvat korotetulla terassilla.

VIP-klubin asiakkuudesta saa pulittaa noin viisituhatta dollaria vuodessa. Tunnettuja klubin jäseniä ovat muun muassa Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston ja Justin Bieber.

Meghanin äiti Doria Ragland, prinssi Harry ja herttuatar Meghan hyväntekeväisyysgaalassa toukokuussa. Meghanin kantama kultainen kotelomekko herätti muotiasiantuntijoiden uskon siihen, että herttuatar toivoo päätyvänsä vielä Hollywood-tähdeksi.

Suhde Hollywood-eliittiin saattaa olla vain pieni murhe pariskunnan tulevaisuuden­suunnitelmien kannalta. Asiantuntijalähteet ovat nimittäin huhunneet herttuaparin keskinäisen suhteen olevan kriisissä.

Britanniassa toimivan tv- ja radiokanavan GB Newsin haastatteleman hoviasiantuntijan Celia Waldenin mukaan on nähtävissä merkkejä siitä, että parin suhde olisi jopa hajoamassa. Hän perustelee väitettä sillä, että pariskunta käyttäytyy kuin heillä olisi erilliset elämät, ja heidän julkiset, yhteiset esiintymisensä ovat vähentyneet.

Muun muassa 6. toukokuuta vietettyihin kuningas Charlesin kruunajaisiin saapui paikalle yksin Harry. Meghanin perusteltiin jääneen kotiin siksi, että parin Archie-pojalla oli samanaikaisesti syntymäpäivät.

Herttuaparin läheisyys on GB Newsin mukaan myös laimentunut. Erään havainnon mukaan pariskunta oli ollut hiljattain katsomassa baseball-ottelua Los Angelesissa. Harry oli tuolloin yrittänyt antaa Meghanille suukon, mutta silminnäkijöiden mukaan Meghan oli torjunut yrityksen. Tilannetta oli kuvailtu oudoksi ja vaivaannuttavaksi.

Pariskunnan suhteen epäillään rakoilevan, mutta herttuapari esiintyy usein myös yhdessä.

Välinsä hoviin tulehduttaneet Harry ja Meghan elävät myös ilman kuninkaallisen perheen tarjoamaa taloudellista turvaa. Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, miten he oikein rahoittavat hulppean elämänsä.

US Weekly -lehti kertoi vuonna 2020, että he ostivat talon ilman kuningas Charlesin tarjoamaa rahoitusta. Tätä varten parin piti ottaa valtava, euroissa yli kahdeksan miljoonan suuruinen asuntolaina.

Rahatulonsa pariskunta saa pitkälti tv- ja podcast-tuotannoista sekä kirjoista. BBC:n mukaan Sussexin herttuaparin omistama Archwell-yhtiö tuottaa suoratoisto­palvelu Netflixille runsaasti erilaisia ohjelma­sisältöjä, joiden arvon uskotaan nousevan useisiin miljooniin dollareihin.

Sekä Harry että Meghan ovat kunnostautuneet myös kirjailijoina. Meghan julkaisi vuonna 2021 lastenkirjan nimeltä The Bench. Harryn Varamies-kohuteos tuli myyntiin kansainvälisille markkinoille vuoden 2023 alussa.

Sussexin herttua Harry osallistui yksin isänsä kuningas Charles III:n kruunajaisiin toukokuussa. Muut perheenjäsenet jäivät kotiin Yhdysvaltoihin.

Pelkällä populaari­kulttuurilla herttuapari ei sentään itseään elätä. Prinsessa Dianan kuoltua vuonna 1997 perivät prinsessan 12 miljoonan punnan arvoisen omaisuuden hänen poikansa Harry sekä prinssi William, kertoo BBC.

Harry myönsi kohutussa Oprahin haastattelussa, että Dianan perintö oli yksi suuri syy siihen, että pariskunta pystyi muuttamaan Yhdysvaltoihin.

– Minulla on se, mitä äitini minulle jätti. Ilman sitä perintöä emme olisi kyenneet muuttamaan tänne, Harry kertoi haastattelussa.

On myös huhuttu, että Harry olisi perinyt miljoonia isoisoäidiltään, kuningatar Elisabetilta eli kuningataräidiltä, joka kuoli vuonna 2002.

Meghanin äiti Doria Ragland vietti aikaa Britanniassa ennen kuin herttuapari muutti Yhdysvaltoihin. Kuva vuodelta 2018.

Herttuaparin tulevaisuus Yhdysvalloissa tulee olemaan kivinen, mikäli on uskominen alan asiantuntijoita. Britanniaan parilla tuskin on enää paluuta.

Harry ja Meghan ovat kovasti yrittäneet ottaa etäisyyttä Britannian kuninkaallisiin, mutta tosiasiassa he ovat hovista hyvin riippuvaisia.

– Heidän koko brändinsä on rakennettu kuninkaallisuuteen, heidän sukunimeään myöten, maineenhallinnan asiantuntija Edward Coram-Jones sanoi maaliskuussa Express-lehdelle.

– Jos otetaan kuninkaallinen tausta pois, ei jää paljoa jäljelle, hän analysoi Sussexin herttuaparia.

Todennäköisesti pariskunnan on keksittävä tulevaisuudessa uusia keinoja ansaita elantonsa ja toisaalta kohentaa mainettaan kansan silmissä. Näin arveli myös Coram-Jones.

– Todennäköisesti heidän on jätettävä henkilö­dokumentit ja elämäkerta­kirjat taakseen ja aloitettava puhtaalta pöydältä.

