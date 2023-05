Mitä Harryn ja Meghanin ”kauhujen taksimatkalla” oikeasti tapahtui? New Yorkin pormestarikin sanoi suorat sanat

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kertomus tiistai-illan tapahtumista eroaa hyvin paljon viranomaisten ja paparazzien kertomuksesta.

Sussexin herttuapari joutui tiistai-iltana välikohtaukseen, joka on tuonut monien mieleen prinsessa Dianan traagisen kohtalon.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan joutuivat omien sanojensa mukaan vaaralliseen tilanteeseen tiistai-iltana, kun paparazzit seurasivat paria ja Meghanin äiti Doria Raglandia kuljettanutta taksia New Yorkissa. Parin edustaja kuvaili ”erittäin aggressiivisten paparazzien” jahdanneen heitä kahden tunnin ajan.

Edustajan mukaan kyse oli ”lähes katastrofaalisesta takaa-ajosta”, joka Sussexin herttuaparin edustajan väitteiden mukaan aiheutti vaaratilanteita.

Herttuatar Meghan ja hänen äitinsä Dora Ragland kuvattuna tiistai-iltana Women of Vision -gaalassa.

Kansainvälinen media uutisoi laajasti prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin ”kauhujen taksimatkasta”, mutta pian julkisuuteen levisi yksityiskohtia, jotka asettivat herttuaparin kertomuksen aivan toisenlaiseen valoon.

Mitä New Yorkissa sitten tapahtui tiistai-iltana? Tapahtumaketjun kulusta liikkuu julkisuudessa hyvin ristiriitaista tietoa.

Sussexin herttuapari seisoo lausuntonsa takana, että kyseessä oli vaarallinen takaa-ajo. Viranomaiset taas ovat sanoneet lausunnoissaan, ettei tilanne ollut niin dramaattinen kuin Harry ja Meghan ovat antaneet ymmärtää.

Herttuaparia, Raglandia ja heidän turvamiestään kuljettanut taksikuski Sukhcharn Singhn kertoi Washington Postille, ettei kyse ollut takaa-ajosta. Taksikuskin mukaan kaksi autoa pyrki jatkuvasti ajamaan taksin viereen ja autoissa olleet ottivat valokuvia.

– Mutta en missään vaiheessa tuntenut olevani vaarassa. Ei se ollut kuin takaa-ajo jossain elokuvassa, Singh sanoi Washington Postille.

New Yorkin poliisista kerrottiin, ettei kukaan loukkaantunut, eikä tilanne aiheuttanut onnettomuuksia. New Yorkin pormestari Eric Adams puolestaan kritisoi paparazzeja, mutta samaan hengenvetoon kiisti Sussexien tarinan siitä, että hänen kaupungissaan olisi edes voitu ajaa kuvaillun kaltainen ”takaa-ajo”.

– Minä en oikein usko, että täällä olisi ollut kaksi tuntia kestänyt takaa-ajo, hän sanoi New York Timesin siteeraamassa puheessa ja huomautti lisäksi, että kaupungissa jopa kymmenen minuutin takaa-ajo olisi ”äärimmäisen vaarallinen”.

Katso alla olevalta videolta CBS Newsin uutislähetys tiistai-illan tapahtumista. Sussexin herttuapari kuljettaneen taksikuskin haastattelu on nähtävissä noin 2 minuutin kohdalla:

Uutistoimisto AP:n haastattelema silminnäkijä Zara Sayeed kertoo paparazzien odottaneen paria Women of Vision -gaalan tapahtumapaikalla Ziegfeld Ballroomilla ja käyttäytyneen aggressiivisesti.

– Parin henkivartijat estivät paparazzeja pääsemästä liian lähelle Harrya ja Meghania. Paparazzit häiritsivät Harrya ja Meghania. He huutelivat negatiivisia kommentteja, jotta saisivat parin reagoimaan.

– Auton jahtaaminen toi mieleeni prinssi Harryn äidin kohtelun ja se oli hyvin järkyttävää, Sayeed sanoo AP:lle.

Väitetty ”takaa-ajo” on herättänyt runsaasti keskustelua niin kansainvälisessä mediassa kuin sosiaalisessa mediassakin. Somessa on kummasteltu, miten takaa-ajo olisi ylipäätänsä mahdollista New Yorkin ruuhkaisilla kaduilla.

Myös kertomukset ”takaa-ajon” kestosta ja paparazzien määrästä ovat vaihdelleet. Paria kuljettaneen taksikuskin mukaan taksimatka kesti noin kymmenen minuutin ajan ja taksia seurasi muutama paparazzi.

Harryn turvatiimin jäsen Chris Sanchez taas sanoi CNN:lle, että herttuaparia jahdattiin ”noin tusinan” ajoneuvon voimin ”pitkin jalkakäytäviä” ja ”päin punaisia”.

– En ole koskaan nähnyt mitään vastaava. Se oli aivan täyttä kaaosta, Sanchez väitti.

Nimettömänä pysyttelevä lähde New Yorkin poliisista taas sanoi, että paparazzeja oli ”lauma” ja että he käyttäytyivät aggressiivisesti. Mopoilla suhanneet valokuvaajat oikaisivat väitteiden mukaan jalkakäytävien kautta, kun herttuaparia kuljettanut taksi oli päästä liian kauas.

Tilanteessa mukana ollut nimettömänä pysytellyt paparazzi taas syytti Good Morning Britain -aamu-tv:ssä herttuaparia kuljettaneen taksikuskin olevan syypää kaaokseen.

– Hän ajoi siksakkia, taksi ajoi kuvaajien eteen ja kylkeen kiinni, paparazzi väitti.

Harryn ja Meghanin kertomuksen todenperäisyyttä on kyseenalaistettu ja toistaiseksi tiistai-illan tapahtumista ei ole toistaiseksi julkaistu kuva- tai videomateriaalia.

Tapahtuneesta tiedetään varmuudella vain se, että pari poistui Women of Vision -gaalasta noin kello 22 paikallista aikaa. Heidän autonsa jäi jumiin ruuhkaan, jonka jälkeen paria seurannut poliisiauto saattoi heidät poliisiasemalle, jossa herttuapari vaihtoi taksikyytiin.

Harry ja Meghan poistuivat tiistai-iltana Women of Vision -gaalasta, mutta sen jälkeen on epäselvää, mitä New Yorkin kaduilla oikeasti tapahtui.

Valokuvaajat seurasivat paria kuljettanutta taksia ja kuski päätti ajaa takaisin poliisiasemalle. New Yorkin poliisista on kerrottu ABC Newsille, että partiot auttoivat lopulta herttuaparia jatkamaan matkaansa.

Autoa vaihdettiin herttuaparin edustajan mukaan sen takia, että he halusivat päästä eroon autoa seuranneista paparazzeista. Harryn ja Meghanin kerrotaan myös yöpyneen New Yorkissa ystävänsä luona, eivätkä he lehtitietojen mukaan halunneet johdattaa paparazzeja tämän kotiin.

Independent-lehti kertoo, että Harry ja Meghan ovat pyytäneet kuvatoimisto Backgrindia luovuttamaan väitetystä takaa-ajosta otetut kuvat ja videot.

– Vaadimme, että Backgrind luovuttaa heti kaikki kuvat ja videot, joita heidän freelance-kuvaajansa ovat ottaneet sen jälkeen kun pari lähti tilaisuudesta, Sussexin herttuaparin asianajaja vaati kirjeessä.

Backgrind puolestaan julkaisi kipakan vastineen, jossa yritys kieltäytyi antamasta kuvia parille.

– Amerikassa, kuten varmaan tiedätte, kolmannet osapuolet eivät voi vaatia (kuvien) omistajaa luovuttamaan niitä, kuten ehkä kuninkaat voivat vaatia, Backgrind sivalsi.

Backgrind tykitti vastineessaan myös, että Yhdysvalloissa kuninkaalliset eivät saa erityiskohtelua, vaan Yhdysvalloissa noudatetaan lakia.

Amerikkalaismediat kertovat, että prinssi Harrylla olisi kuvannut ”takaa-ajosta” videomateriaalia omalla puhelimellaan. Toistaiseksi prinssi ei kuitenkaan ole tuonut kuvaamansa videota julkisuuteen.

Kansainvälinen media on nostanut esille myös sen, ettei Harryn ja Meghanin turvatiimiä välttämättä ole koulutettu tarpeeksi.

Brittihoville työskennellyt ex-henkivartija Ken Wharfe sanoo PA-uutistoimistolle, että Sussexin herttuaparin ja heidän turvatiiminsä kommunikaatiossa on parannettavaa.

Wharfe sanoo, että tiistai-ilta oli kauttaaltaan yhtä kaaosta jo ennen kuuluisaa taksimatkaa. Sussexin herttuapari osallistui tiistaina Women of Vision -gaalaan. Ex-henkivartija sanoo, että hänen silmiinsä näyttää siltä, että Harryn ja Meghanin turvatiimi ei ollut tehtäviensä tasalla.

– Heidän poistumisensa hotellista oli kaoottinen jo ennen kuin he aloittivat kummallisen ajomatkansa, entinen henkivartija sanoo.

– Harryn pitäisi olla mukana suunnittelussa. Hän tietää mahdolliset vaarat paremmin kuin kukaan. Henkivartijoilla on oltava henkilökohtainen suhde ihmisiin, joita he suojelevat, Wharfe sanoo PA:lle ja epäilee, että pari voi joutua tulevaisuudessakin vastaaviin tilanteisiin, jollei kommunikaatiota petrata.

Katso alla olevalta videolta Sky News Australian lähetys väitetystä takaa-ajosta: