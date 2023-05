Tämä Harryn ”takaa-ajosta” nyt tiedetään – New Yorkin pormestari tyrmää prinssin kertomuksen

Prinssi Harryn edustajan väitteet vaarallisista tilanteista suurkaupungin kaduilla eivät välttämättä pidäkään aivan täysin paikkaansa.

Prinssi Harry joutui tiistai-iltana paikallista aikaa paparazzien piinaamaksi New Yorkissa.

Sussexin herttuan edustaja kuvaili tilannetta ”lähes katastrofaaliseksi takaa-ajoksi”, jossa prinssiä jahdattiin ”yli kaksi tuntia” ympäri suurkaupungin katuja. Edustajan mukaan ”erittäin aggressiiviset paparazzit” aiheuttivat lukuisia läheltä piti -tilanteita.

Keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna Suomen aikaa tulleiden tietojen mukaan tapahtumien kulku ei kuitenkaan ollut välttämättä aivan näin yksiselitteinen.

Kiistatonta on se, että Harry, hänen puolisonsa Meghan Markle ja tämän äiti Doria Ragland olivat hyväntekeväisyystapahtumassa, josta he poistuivat taksilla. Joukkoa seurasivat pois paikalta myös paparazzit, mutta tästä eteenpäin tapahtumien kulusta on eriäviä kantoja.

CNN:n siteeraama New Yorkin poliisin lausunto vahvistaa osan Sussexin herttuaparin kertomuksesta, mutta ei aivan niin dramaattisin sanankääntein. Poliisi kertoo avustaneensa Harryn henkivartijoita prinssin siirtämisessä ja toteaa, että lukuisat valokuvaajat tekivät tehtävästä ”haastavan”.

– Sussexin herttua ja herttuatar saapuivat määränpäähänsä ja meidän tiedossamme ei ole kolareita, loukkaantumisia tai pidätyksiä tilanteeseen liittyen, poliisin tiedotuksesta vastaava Julian Phillips sanoo.

Varmaa on, että tämä kolmikko lähti hyväntekeväisyysgaalasta paparazzit perässään.

Lukuisat tiedotusvälineet, kuten BBC, tavoittivat myös taksikuski Sukhcharn Singhin, joka kuljetti prinssin seurueineen pois tilaisuudesta.

Singh kuljetti kolmikkoa noin 10 minuutin ajan läheiselle poliisiasemalle eikä hän pitänyt matkaa vaarallisena. Singh yllättyi paparazzien intoilusta, mutta ei pitänyt heidän käytöstään taksimatkan aikana erityisen aggressiivisena.

– He olivat takanamme ja tiiviisti perässämme, mutta pitivät etäisyytensä. Ei siinä sen kummempaa ollut, journalismiahan se vain oli, Singh sanoo.

Singhin kanta edustaa kuitenkin vain osaa illan kulusta ja se eroaa selvästi CNN:n tavoittaman Harryn turvatiimin jäsenen Chris Sanchezin kertomuksesta. Sanchezin mukaan herttuaparia jahdattiin ”noin tusinan” ajoneuvon voimin ”pitkin jalkakäytäviä” ja ”päin punaisia”.

– En ole koskaan nähnyt mitään vastaava. Se oli aivan täyttä kaaosta, Sanchez sanoo.

CNN:n tavoittama lähde New Yorkin poliisin sisällä puoltaa ainakin osaa Sanchezin kertomuksesta.

Lähteen mukaan prinssiä seurasi illan mittaan ”lauma” paparazzeja autojen, skootterien ja moottoripyörien selässä. Poliisi kulki prinssin matkassa ja joutui väistelemään näitä valokuvaajia. Mopoilla matkanneet paparazzit käyttivät myös lähteen mukaan jalkakäytäviä oikoreitteinä, kun prinssi oli päästä liian kauas.

Vaaroista huolimatta tämänkään lähteen mukaan kolareita ei lopulta ajettu. New Yorkin pormestari Eric Adams sätti paparazzeja ”vastuuttomuudesta”, mutta kiisti Sussexien tarinan siitä, että hänen kaupungissaan olisi edes voitu ajaa kuvaillun kaltainen ”takaa-ajo”.

– Minä en oikein usko, että täällä olisi ollut kaksi tuntia kestänyt takaa-ajo, hän sanoi New York Timesin siteeraamassa puheessa ja huomautti lisäksi, että kaupungissa jopa kymmenen minuutin takaa-ajo olisi ”äärimmäisen vaarallinen”.

Epäilyistään riippumatta Adams kuitenkin nosti myös pinnalle sen, mitä monet asiasta kuullessaan miettivät.

– Mielestäni kovinkaan moni meistä ei ole unohtanut sitä, miten hänen äitinsä kuoli, Adams sanoi, viitaten prinsessa Dianan traagiseen kuolemaan vuonna 1997. Diana kuoli kolarissa paetessaan paparazzeilta Pariisissa.