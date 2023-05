Prinssi Harry ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan joutuivat tiistaina New Yorkissa paparazzien takaa-ajamaksi, kertoi Harryn edustaja. Pariskuntaa kuljettanut taksikuski taas kertoi The Washington Postille, ettei pitänyt tilannetta vaarallisena.

PRINSSI Harry, hänen puolisonsa herttuatar Meghan ja tämän äiti Doria Ragland olivat osallisia ”lähes katastrofaalisessa takaa-ajossa”, kertoi Harryn edustaja uutistoimisto Reutersille keskiviikkona. Edustajan mukaan kolmikkoa seurasi New Yorkissa tiistaina ”joukko erittäin aggressiivisia paparazzeja” ja ”hillittömässä takaa-ajossa” vaarantui sivullisia.

Seuruetta New Yorkissa kuljettanut taksikuski sen sijaan ei pidä tilannetta näin dramaattisena.

The Washington Post haastatteli pariskuntaa, Raglandia sekä näiden turvamiestä tiistaina kuljettanutta Sukhcharn Singhiä.

Singhin mukaan on totta, että paparazzit seurasi heitä liikenteessä sen jälkeen, kun Singh oli ottanut seurueen kyytiin poliisiaseman luota Upper East Siden kaupunginosasta. Kaksi autoa pyrki jatkuvasti ajamaan taksin viereen ja autoissa olleet ottivat valokuvia.

”Mutta en missään vaiheessa tuntenut olevani vaarassa. Ei se ollut kuin takaa-ajo jossain elokuvassa”, Singh sanoi WP:lle.

Singhin mukaan Harryn ja Meghanin turvamies huolestui paparazzeista ja pyysi Singhiä palaamaan takaisin poliisiasemalle, muutaman minuutin ajon jälkeen. Niinpä hän ajoi seurueen takaisin paikkaan, josta heidät otti kyytiin.

Singh sanoi olevansa siinä käsityksessä, että paparazzit olivat seuranneet Harryn ja Meghanin seuruetta jo ennen kuin hän otti heidät kyytiin.

Singh sanoo, että Harry ja Meghan olivat taksimatkan aikana hiljaisia ja ”vaikuttivat pelokkailta”.

”Mutta se on vain New York – se on turvallinen.”

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry kuvattuna New Yorkissa syyskuussa 2021.

New Yorkin poliisi oli ollut tiistai-iltana auttamassa Harryn ja Meghanin yksityistä turvatiimiä.

Poliisin mukaan pariskunta pääsi määränpäähänsä, vaikka kuvaajat tekivät matkasta ”haastavan”.

Poliisin mukaan yhtään kolaria ei kuitenkaan raportoitu, eikä kukaan loukkaantunut. Ketään ei myöskään ole pidätetty tapahtumien johdosta, poliisin tiedottaja sanoi.