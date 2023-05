Uusi käänne prinsessa Leonoren tilanteessa – tällainen on sairaalaan joutuneen prinsessan vointi

Prinsessa Leonore kiidätettiin viime viikolla sairaalaan.

Ruotsin prinsessa Madeleinen ja tämän kumppanin Chris O’Neillin esikoinen Leonore, 9, joutui viime viikolla sairaalaan. Hän oli kaatunut ja murtanut kätensä.

Leonoren murtunut käsi vaati leikkauksen.

Prinsessa Madeleinella on miehensä Chris O’Neillin kanssa yhteensä kolme lasta, joista Leonore (vas.) on vanhin.

Ruotsalaisesta mediasta esimerkiksi Expressen on uutisoinut siitä, että hovi on tiedottanut Leonoren tilanteen etenemisestä.

– Prinsessa Leonore on nyt leikattu ja hänen käsivarressaan on kipsi, hovin tiedottaja Margareta Thorgren on kertonut.

Viime viikolla Leonoren äidin Madeleinen piti osallistua Tukholmassa kuningatar Silvian säätiön World Childhood Foundationin tapahtumaan Grönä Lundissa. Tyttärensä kaatumisen seurauksena Madeleine peruutti osallistumisensa noin tunti ennen tapahtumaa.