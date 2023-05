Palvelijat istuivat Yrjön päällä, kun oudot kohtaukset iskivät – mutta mikä oli totuus mystisistä oireista?

Tuoreessa Netflix-hittisarjassa Kuningatar Charlotte kerrotaan mielenterveys­ongelmien riivaama kuninkaallinen rakkaustarina. Mutta mikä ”hullua” kuningas Yrjöä oikeasti vaivasi?

Kuningatar havahtuu yöllä erikoiseen mutinaan ja löytää puolisonsa sekavassa tilassa pimeästä makuu­huoneesta. Pian kuningas ryntää ulos puutarhaan, riisuu kaikki vaatteensa, pudottautuu polvilleen ja suoltaa käsittämätöntä tajunnanvirtaa taivaalle ja planeetoille.

Näin kuningas Yrjö III:n vakavat mielenterveysongelmat selvisivät järkyttävällä tavalla tuoreelle puolisolle, kuvataan tuoreessa Netflixin Bridgerton-spinoffissa Kuningatar Charlotte.

Yrjö muistetaan kahdesta asiasta: Amerikan siirtokuntien menettämisestä ja hulluudestaan. Mutta se ei ole koko totuus, toteaa brittihovi verkkosivuillaan.

Puutarhakohtaus on mielikuvituksen tuotetta, kuningas Yrjön tila ei. Mutta mitä kuninkaan ”hulluudesta” oikeasti tiedetään ja mikä häntä vaivasi?

Aikalaiskertomusten mukaan kohtausten iskiessä Yrjö alkoi puhua taukoamatta toistellen lauseita, kunnes hänen suunsa vaahtosi. Joskus hän sai kouristus­kohtauksia niin, että avustajien piti istua kuninkaan päällä estääkseen häntä satuttamasta itseään.

Todellisessa elämässä ensimmäisen kerran merkit Yrjön piilevästä sairaudesta havaittiin nelisen vuotta häiden jälkeen, kun hän sairastui hengitystie­infektioon, joka johti myös masennukseen. Pitkän tauon jälkeen vakava sairastuminen tapahtui kuitenkin vasta vuonna 1788, kun Yrjö oli jo 50-vuotias.

Nuorina järjestetyn avioliiton kautta naitetut Charlotte ja Yrjö viettivät tuohon asti poikkeuksellisen onnellista yhteiseloa ja saivat peräti 15 lasta, joista 13 eli aikuiseksi. Toisin kuin kuninkailla oli tapana, Yrjö ei halunnut itselleen rakastajatarta ja pari jaksoi kirjoitella toisilleen rakkauskirjeitä vuodesta toiseen.

Kuningatar Charlotte on Netflix-sarjassa tummaihoinen, sillä joidenkin tarinoiden mukaan hänellä olisi saattanut olla pohjoisafrikkalaisia juuria. Todellisuus lienee, että kyseessä oli varsin saksalainen prinsessa.

Kuningatar Charlottesta tuli Yrjön vaimo vain 17-vuotiaana.

Säilyneiden asiakirjojen mukaan vuoden 1788 romahdus säikäytti kuningattaren kuitenkin siinä määrin, että hän ei halunnut enää nukkua samassa sängyssä kuninkaan kanssa. Kuninkaan kuvataan alkaneen kärsiä unettomuudesta, ”puhua sopimattomia” ja muun muassa syyttäneen Charlottea syrjähypyistä. Hänen väitetään alkaneen lisäksi lähennellä avustajiaan ja käyneen väkivaltaisesti kruununprinssi Yrjön kimppuun.

Lääkärit olivat pitkälti neuvottomia. Kuten Netflix-sarjassakin näytetään, kuningasta yritettiin hoitaa monilla kivuliailla ja monesti epäinhimillisillä keinoilla: häneen kokeiltiin niin pakkopaitaa, verenlaskua, ihon polttamista kun monia muitakin konsteja.

– Hänen majesteettinsa jalat laitettiin kuumaan etikkaveteen puoleksi tunniksi. Pian tuon jälkeen hän oli niin voimaton, että hänen henkensä vaikutti olevan vaarassa – ja hänen pulssinsa oli nopeasti kohonnut, kuningasta hoitanut tohtori Francis Willis kirjoitti päiväkirjaansa maaliskuussa 1801 eräästä hoitokerrasta.

Kuningatar Charlotte -sarjassa kuningasta hoidetaan palatsin kellarissa alkeellisin ja kovakouraisin tavoin.

1960-luvulla psykiatrit Ida Macalpine ja Richard Hunter esittivät oireiden perusteella teorian, että kuningas kärsi porfyriasta, joka on perinnöllinen, aineen­vaihduntaan vaikuttava sairaus, joka voi aiheuttaa pahimmillaan myös hermosto-oireita ja esimerkiksi hallusinaatioita. Tästä tuli virallinen totuus pitkäksi aikaa, kunnes 2000-luvulla se on on vahvasti kyseenalaistettu.

Teoria porfyriasta on vieläkin esillä brittihovin verkkosivuilla, mutta nykyisen käsityksen mukaan Yrjö kärsi todennäköisimmin toistuvasta maniasta, joka saattoi olla osa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

– Emme todennäköisesti koskaan saa tietää, mikä tarkalleen ottaen Yrjöä vaivasi: se saattoi olla hypomaniaa, mutta hänen asiakirjojensa tutkijat ovat huomanneet, että romahdukset tapahtuivat usein silloin, kun hänen henkilökohtaisessa elämässään oli vaikeaa, mukaan lukien nuorimman tyttären Amelien kuollessa tuberkuloosiin, todetaan brittihovin verkkosivuilla.

Kuningas Yrjö III oli ongelmistaan huolimatta varsin sivistynyt: hän oli kiinnostunut maatalouden kehittämisestä, omisti valtavan kirjaston ja oman tähtiobservatorion.

Maalaus teini-ikäisestä Yrjöstä Walesin prinssinä.

Yrjön kohtaukset toistuivat epäsäännöllisesti vuosien mittaan, kunnes hänen tilansa paheni viimeisinä vuosina merkittävästi. Maaniseen tilaan joutunut, kaihin sokeuttama ja mahdollisesti myös dementoitunut kuningas ei ollut enää kykenevä hallitsemaan, vaan valta siirtyi vanhimmalle pojalle Yrjö IV:lle vuonna 1811.

Charlotte ja Yrjö olivat naimisissa yhteensä 57 vuotta. Viimeisen vuosikymmenensä Yrjö eli järkensä menettäneenä erityksissä Windsorin linnassa ja kuoli vuonna 1821. Puoliso Charlotte on poistunut tästä maailmasta jo kolme vuotta aiemmin, mutta on epävarmaa, ymmärsikö Yrjö enää tätä.

