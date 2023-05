Kuningas Charles tuskastui: Prinssi Andrew ei suostu lähtemään Windsorin luksuskodistaan

Prinssi Andrew on jälleen tukkanuottasilla isoveljensä kuningas Charlesin kanssa. Andrew’lla ei väitteiden mukaan ole aikomustakaan muuttaa pois Windsorista.

Kuninkaallisten muuttosuunnitelmat ovat taas täydessä vauhdissa. Jo aiemmin on paljastettu, että kuningas Charles haluaa karsia kuluissa ja tulilinjalla ovat myös kuninkaallisen perheen asunnot.

Kaliforniassa asuvat prinssi Harry ja herttuatar Meghan joutuvat luopumaan Frogmore Cottagesta, ja kohuissa rypevä prinssi Andrew häädetään Windsorin linnan mailla sijaitsevasta The Royal Lodgesta.

Charlesin suunnitelmissa prinssi William perheineen muuttaisi Andrew’n tilalle The Royal Lodgeen.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että muuttosuunnitelmat ovat törmänneet esteeseen, sillä prinssi Andrew’lla ei ole aikomustakaan pakata kimpsujaan ja kampsujaan. Charles ja Andrew ovat lehtiväitteiden mukaan vääntäneet asiasta jo jonkin aikaa, mutta Andrew ei aio lähteä minnekään.

– The Royal Lodge on ollut hänen kotinsa viimeiset 20 vuotta. Onko todellakin järkevää heittää hänet ulos? Andrew'n lähipiiristä kerrotaan The Sunille.

– Hän on huolissaan, että veitset otetaan esiin nyt kun kruunajaiset ovat ohi. Mutta nyt on kyse ihmisistä, ei kiinteistöistä.

Prinssi Harry ja prinssi Andrew kuvattuna kuningas Charlesin kruunajaisissa.

Charlesin sanotaan kiristäneen Andew’n kukkaronnyörejä.

Sisäpiiristä on aiemmin kerrottu, että Charles on kiristänyt Andrew’n kukkaron­nyörit niin kireälle, että prinssin on mahdotonta jatkaa asustelua Windsorissa.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan maksaneen aiemmin prinssin laskut mukisematta, mutta Charles on toista maata. Andrew on saanut vuosittain noin 285 000 euroa, joista hän on kustantanut muun muassa Royal Lodgen kuluja. Charles on kuitenkin väitteiden mukaan ilmoittanut veljelleen, että summaa pienennettäisi huomattavasti entisestä.

Lue lisää: Lehtiväite: Kuningas Charles luuli prinssi Andrew’n laskua vitsiksi – ilme synkkeni, kun totuus paljastui

Prinssin lähipiiristä on kerrottu, että Charles tietää, ettei Andrew’lla ole enää varaa asua Royal Lodgessa, joten hän odottaa, että Andrew lopulta luovuttaa ja lähtee kotoaan vähin äänin.

– Andrew’sta tuntuu, että veli haluaa häätää hänet kodistaan, sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

– Häntä ei varsinaisesta häädetä, mutta on tiedossa, ettei Andrew’lla ole varaa Royal Lodgen ylläpitoon.

Prinssi Andrew’n kuluja on maksettu Lancasterin herttuakunnan tuloista, joka on hallitsijan yksityisomaisuutta. Nyt kuningas Charles on laittanut rahahanat kiinni.

Kuningas haluaa, että Andrew muuttaa Harryn ja Meghanin entiseen kotiin Frogmore Cottageen, mutta prinssin ystävien mukaan talo on Andrew’n mielestä aivan liian pieni. Hän kun on tottunut asuman talossa, jossa on yli 30 huonetta ja oma uima-allas.

Andrew’n ahdinkoa on väitteiden mukaan lisännyt se, että muu perhe on vitsaillut Charlesin masinoimasta muuttosuunnitelmasta.

– Heitämme Andrew’n ulos talosta, joku perheenjäsenistä oli vitsaillut jouluna ystävien mukaan Andrew’n kuullen.

Andrew ei ole ainoa perheenjäsen, jonka rahankäyttö on nyt kuningas Charlesin syynissä. Myös prinssi Andrew’n tyttäret, prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice, sekä prinssi Edwardin tytär lady Louise ovat väitteiden mukaan suurennuslasin alla.

Edingburghin herttua prinssi Edwardin ja herttuatar Sophien tytär lady Louise peri isoisältään prinssi Philipiltä hevosvaunut, jotka ovat tuoneet lisäkustannuksia vaunua vetävien hevosten muodossa.

– Charlesin mielestä hänen ei pitäisi joutua maksamaan hevosten hoidosta, hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Andrew’n kuluja on maksettu aiemmin 750 miljoonan euron arvoisen Lancasterin herttuakunnan tuloista, joka on hallitsijan yksityisomaisuutta. Lancasterin herttuakunta omistaa useita kaupallisia kiinteistöjä, maatiloja ja asuinrakennuksia.

Prinssi Andrew ei aio lähteä Windsorista ilman taistelua.

Kuningas saa herttuakunnan tuloista avustuksen, jota kutsutaan nimellä Privy Purse eli henkilökohtainen kukkaro.

”Kukkaron” varoja käytetään muun muassa kuninkaan perheenjäsenten kuluihin.

Hallitsijan ei tarvitse maksaa herttuakunnan tuloista veroja, mutta Elisabet maksoi verot vapaaehtoisesti ja Charles seuraa äitinsä esimerkkiä.