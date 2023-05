Kuningas Haraldin terveydentilasta uutta tietoa

Kuningas Harald joutui maanantaina sairaalaan. Ruotsalaislehden mukaan kuningas on yhä sairaalahoidossa.

Kuningas Haraldin terveydentila on aiheuttanut huolta.

Sairaalaan joutuneen Norjan kuningas Haraldin terveydentilasta on saatu uutta tietoa, uutisoi Dagbladet.

Kuningas Harald sairastui Norjan hovin mukaan maanantaina infektioon. Nyt Dagbladet paljastaa, että 86-vuotias kuningas on yhä sairaalassa.

– Hänen majesteettinsa kuningas Harald on yhä sairaalassa. Kuningas on parantumassa, mutta hän on sairaslomalla vielä tämän viikon, hovista kerrottiin.

Hovin mukaan kruununprinssi Haakon hoitaa kuninkaan tehtäviä tämän ollessa sairaalassa.

Prinsessa Märtha Louise, 51, kommentoi isänsä tilaa lyhyesti Dagbladetille.

– Hänellä menee hyvin.

Norjan kuningas on joutunut jo monesti sairaalaan. Hänen terveydentilansa on aiheuttanut paljon huolta viime vuosina.

Hän oli esimerkiksi viime vuoden lopussa sairaalassa infektion takia. Kuningas Harald ei osallistunut hiljattain pidettyihin kuningas Charlesin kruunajaisiin, mihin moni kiinnitti huomiota.

Kuningas Harald oli viime syksynä sen sijaan kuningatar Elisabetin hautajaisissa, mutta liikkui siellä vaivalloisen näköisesti kyynärsauvojen avulla.