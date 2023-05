Prinssi Harrylta raju väite: suhde ex-tyttöystävän Chelsy Davyn kanssa kaatui median toimintaan

Prinssi Harryn mukaan toimittajat hakkeroivat hänen puhelimensa ja ahdistelivat häntä, mikä vaikutti tuhoisasti hänen silloiseen parisuhteeseensa Chelsy Davyn kanssa.

Sussexin herttua syyttää median laittomin keinoin tekemän tunkeutumisen yksityiselämäänsä olevan syynä hänen ja Chelsy Davyn, 37, välisen suhteen katkeamiseen.

Prinssi Harry ja zimbabwelainen liikenainen Davy olivat on-off-parisuhteessa vuosina 2004–2010. Nykyään prinssi Harry on naimisissa herttuatar Meghanin kanssa.

Harry on muutaman muun julkisuuden henkilön kanssa haastanut oikeuteen Associated Newspapersin, eli brittilehtien Daily Mailin ja Mail On Sundayn, lisäksi Mirror Group Newspapersin (MGN).

BBC:n mukaan todistajanlausunnossaan prinssi Harry väittää Mirror Groupin toimittajan urkkimisen ja häirinnän seurauksena Davyn todenneen, että ”kuninkaallinen elämä ei ollut häntä varten.”

Harryn väittämän mukaan Mirror Groupin toimittaja, tai yhtiön palkkaama etsivä, hakkeroi hänen puhelimensa ja pääsi käsiksi herttuan puhepostiin. Väitteen mukaan lehden toimitus oli saanut salakuuntelemalla Harryn läheisten viesteistä selville yksityisiä tietoja tämän henkilökohtaisesta elämästä.

The Telagraph uutisoi, että Harry syyttää MGN:n toimittajien jahdanneen häntä ja Davya minne tahansa he menivätkin. Tämä asetti herttuan mukaan valtavan määrän ”tarpeetonta stressiä ja rasitusta” heidän parisuhteeseensa.

Harry kertoo median väitetyn laittoman toiminnan aiheuttaneen hänelle ”masennusta ja vainoharhaisuutta sekä tunteen, ettei voi luottaa kehenkään.”

Chelsy Davy (kesk.) osallistui herttuapari Harryn ja Meghanin häihin vuonna 2018

MGN kiistää syytteet puhepostin kaappauksesta. Yhtiö kuitenkin pyytää anteeksi erillistä tapausta koskien laitonta tiedonkeräystä Harrya vastaan, ja sanoi, että prinssin nostama oikeudellinen kanne ”ansaitsee korvauksen.”

Tässä yhtiö viittaa tapaukseen, jossa MGN:n toimittaja keräsi laittomasti tietoja prinssi Harryn toiminnasta Chinawhite-yökerhossa helmikuussa 2004. Tuolloin parikymppinen prinssi herätti huomiota juhlittuaan varsin railakkaasti Lontoolaisessa yökerhossa.

Tapaus ei kuitenkaan kuulu tällä kertaa prinssin kanteisiin.

