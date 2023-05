Prinsessa Madeleinen Leonore-tytär, 9, kiidätettiin sairaalaan

Prinsessa Madeleinen tyttären käsi vaatii operointia.

Ruotsin prinsessa Madeleinen ja tämän puolison Chris O’Neillin 9-vuotias esikoinen Leonore on joutunut sairaalaan, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen.

Leonoren käsi on murtunut ja vaatii leikkausta. Hän mursi kätensä kaatuessaan.

Prinsessa Madeleine joutui perumaan vierailunsa Tukholmaan tilanteesta johtuen. Madeleinen oli tarkoitus osallistua tänään Tukholmaan kuningatar Silvian säätiön World Childhood Foundationin tapahtumaan Grönä Lundissa. Prinsessa perui juhlat tuntia ennen niiden alkamista.

World Childhood Foundation- säätiö tekee työtä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Säätiö vahvistaa verkkosivuillaan, että Madelaine on perunut osallistumisensa iltaan Leonoren onnettomuuden vuoksi.

– Toivotamme prinsessa Leonorelle pikaista paranemista, säätiö kirjoittaa tiedotteessaan.

Prinsessa Madeleine perheineen muuttaa kesällä takaisin Ruotsiin. He ovat asuneet Floridassa vuodesta 2018 asti. Madelainella ja Chris O’Neilillä on kolme lasta. 9-vuotiaan Leonoren lisäksi perheessä on 7-vuotias prinssi Nicolas ja 4-vuotias prinsessa Adrienne.

Hello!-lehden mukaan lasten on käytävä koulunsa Ruotsissa, jotta he voivat olla kruununperijöitä. Tällä hetkellä Madelainen vanhin tytär Leonore on perimysjärjestyksessä yhdeksäs.