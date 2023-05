Kun prinsessa Annea yritettiin kidnapata, hän lausui jäätävät sanat – tällainen nuorisonkin ihailema kuninkaallinen oikeasti on

Kuningas Charlesin sisko prinsessa Anne on todennäköisesti brittihovin arvostetuin jäsen. Jämäkkäluonteisen prinsessan elämän varrelle on mahtunut sinnikästä työntekoa, olympiatason ratsastusta – jopa kidnappausyritys ja rikosrekisteri. Nykyään hänen persoonansa kerää ihailua jopa somenuorisolta.

Tänä vuonna 73 vuotta täyttävä prinsessa Anne on noussut viime vuosina uuteen suosioon. Kuningas Charlesin sisko on voimakasluonteinen ja väsymätön työntekijä, jonka persoona on nykyisin esikuva monille.

Poika, jota prinssi Philipillä ei koskaan ollut. Henkilö, joka edustaa kuningasperheen hyviä puolia. Tytär, jonka olisi pitänyt olla kuningatar. Hovin sitkein työntekijä. Kuninkaallinen kapinallinen. Esikuva. Päällikkö.

Muun muassa näillä sanoilla on prinsessa Annea erityisesti viime vuosina kehuttu.

Viimeksi häntä ylistettiin veljensä kuningas Charlesin kruunajaisissa: Anne edusti Charlesin henkivartijana hevosen selässä ja täydessä virka-asussa häikäisevän ryhdikkäänä ja karismaattisena.

Kun muu Britannian hovi on toilaillut kriisistä toiseen setviessään niin prinssi Harryn tempauksia kuin prinssi Andrew’n seksiskandaaleja, on kuningatar Elisabetin ainut tytär selvinnyt ryöpytyksistä käytännössä täysin vaurioitta.

Hänen tyyneyttään ja tyylikkyyttään on etupäässä ihailtu. Harvasta kuninkaallisesta niin monella on niin paljon pelkkää hyvää sanottavaa.

Toisaalta hänellä on takavuosina ollut maine vaikeana ihmisenä, joka ei oikein tule toimeen median kanssa ja jonka ihmissuhde-elämässä sattuu ja tapahtuu. Prinsessalla on jopa rikosrekisteri.

Nykyään entistä olympiaratsastajaa kuitenkin arvostetaan kenties eniten koko hovissa. Miksi?

24-vuotias Elisabet ja vastasyntynyt Anne. Elisabet oli vielä tuolloin prinsessa.

10. elokuuta vuonna 1950 syntynyt Anne on kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin järjestyksessään toinen lapsi. Parisen vuotta nuorempi kuin kuningas Charles, kahdeksan vuotta vanhempi kuin prinssi Andrew ja kokonaiset 14 vuotta vanhempi kuin perheen iltatähti, prinssi Edward.

Anne kasvoi miesvaltaisen joskin naisen johtaman perheen ainoana tyttärenä.

Esimerkiksi prinsessan 70-vuotispäivän tienoilla ilmestyneessä brittiläisen Channel 5 -kanavan tv-dokumentissa Princess Anne: The Daughter Who Should Be Queen pohditaan usealla suulla, kuinka ainoana tyttärenä kasvaminen edellytti omien puolien pitämistä ja toisaalta kasvatti itsenäisyyteen.

Toisaalta Anne näki läheltä äitinsä nousun maansa mahtinaiseksi. Hän oli vain parivuotias, kun Elisabet kruunattiin monarkiksi. Tämä osui yhteiskunnan murrokseen, naisten vapautumiseen ja läntisen maailman tasa-arvoistumiseen.

Prinsessa on pienestä pitäen ollut omapäinen luonne.

Analyyseissa kuvattu nuori Anne on ollut kuin Hayao Miyazakin elokuvien naispuoliset sankarit: jo varhain särmikäs ja omapäinen, mutta pohjimmiltaan kuitenkin hyväsydäminen. Hän protestoi kotikoulutusta vastaan ja halusi ”nähdä maailmaa”.

Vähän kuin isänsä, monet sanovat.

– Charles oli herkkä lapsi ja on herkkä mies. Anne ei ole sellainen. Hän on suorasukainen ja naseva, mutta myös hauska. Isällä ja tyttärellä oli samanlainen huumorintaju, kuvailee toimittaja ja pitkän linjan kuninkaallinen elämäkerturi Penny Junor dokumentissa.

Perinteisesti onkin sanottu, että prinssi Philip piti Annea lempilapsenaan – siinä missä Elisabetin suosikki oli prinssi Andrew.

Annea on pidetty tyyli-ikonina vuosikausien ajan.

Monet ovatkin suoranaisesti surreet sitä, ettei Annesta tullut eikä koskaan tule kuningatarta. Näin on siitäkin huolimatta, että hetken hän oli Charlesin takana toisena kruununperimysjärjestyksessä.

Vuosien vieriessä hän romahti sijalle 16. Tämä johtuu brittiläisestä lainsäädännöstä, joka vähemmän yllättäen on suosinut miehiä.

Lain mukaan jokainen kuninkaalliseen perheeseen syntyvä mies ohittaa automaattisesti naisen perimysjärjestyksessä. Näin ollen myös Annen lapset ja lapsenlapset ovat lykänneet häntä taaksepäin.

Laki muutettiin tasa-arvoiseksi vasta vuonna 2013. Tosin se koskee vain kuninkaallisia, jotka ovat syntyneet vuoden 2011 lokakuun 28:nnen päivän jälkeen.

Toisaalta Annelle on annettu asemansa takia enemmän vapauksia, katsoo Daily Mailin toimittaja Richard Kay toteaa dokumentissa.

– Hän on saanut pukeutua miten tahtoo ja nähdä mitä ihmisiä haluaa. Tähän hänen vanhempansa myös rohkaisivat.

– Tilanteeni oli vähän eri kuin isoveljelläni, Anne itse summasi Vanity Fairin kolmen vuoden takaisessa haastattelussa.

Anne on myös etevä ratsastaja, ja hän osallistui vuoden 1976 Montrealin kesäolympialaisiin ensimmäisenä brittikuninkaallisena. Kisoissa hän kuitenkin putosi hevosen selästä ja sai aivotärähdyksen, mutta selvitti esteradan maaliin.

Prinsessa jätti opintonsa lyhyeen ja vanhempiensa mukana kuninkaallisiin edustustehtäviin ulkomaille asti jo nuorena, alle 20-vuotiaana.

Päälle 50 vuoden ajan hän on suorittanut tehtäviään väsymättä: ihmisten tapaamista, tilaisuuksien avaamista, paikkojen vihkimistä, aatelointeja ja arvonimityksiä, valtiovierailuja.

Annen on laskettu edustaneen vuosien saatossa jopa yli 20 000:ssa virallisessa tilaisuudessa. Viime vuonna niitä riitti yhteensä 214 ja vuonna 2021 jopa 387, eli reilusti päälle yksi päivässä. Molempina vuosina enemmän kuin Charlesilla.

Tällä hetkellä Anne onkin Charlesin todellinen luottonainen. Viime joulukuussa Anne sekä prinssi Edward lisättiin Counsellors of State -neuvostoon. He voivat sijaistaa monarkkia ja hoitaa tämän perustuslaillisia tehtäviä, kun hallitsija on sairas tai matkoilla.

Anne lähti edustustöihin jo parikymppisenä. Tässä hän istuu katsomassa jalkapallo-ottelua Kenian Nairobissa paikallisten orpolasten ympäröimänä vuonna 1971.

Anne on siis saanut tehdä töitään kaikessa rauhassa muun maailman hyöriessä ympärillä.

Samalla hänen reipas persoonansa tuottanut myös monenlaisia sattumuksia ja värikkäitä kohuja.

– Hän ei siedä pölvästejä. Hän voi saada aikuiset miehet kyyneliin, elämäkerturi Penny Junor on tokaissut.

Jo 19-vuotiaan prinsessan valtiovierailu Saksaan vuonna 1969 oli railakas. Hän ajoi yli 50 tonnin painoista panssarivaunua ja ampui vaunun konekiväärillä suoraan maaliin.

Omanlaisensa ohjelmanumero oli myös Annen ja Charlesin vierailu Yhdysvaltoihin vuonna 1970. Parikymppinen prinsessa esiintyi presidentti Richard Nixonin rinnalla ilmeettömänä ja kieltäytyi haastatteluista. Prinsessaa nimitettiin ”hapannaamaksi”.

Tämä aloitti hänen ja median välisen viha-rakkaus-suhteen.

– Totta kai lehdistö ärsyttää minua. Jos se ei ärsyttäisi, jotain olisi vialla, hän kommentoi takavuosien televisiohaastattelussa.

Anne meni naimisiin olympiaratsastaja Mark Phillipsin kanssa vuonna 1973. Liitto kesti 19 vuotta ja päättyi vuonna 1992.

Erityisen legendaarinen sattumus tapahtui maaliskuussa 1974. Tuolloin Anne joutui kidnappausyrityksen kohteeksi.

Anne oli palaamassa puolisonsa, olympiaratsastaja Mark Phillipsin kanssa hyväntekeväisyyselokuvanäytöksestä Buckinghamin palatsille.

Kotimatkan pysäytti valkoinen Ford Escort. Siitä nousi työtön, brittihovia vastustanut Ian Ball käsiaseet kourissaan. Ensi töikseen tämä ampui prinsessan ainutta henkivartijaa olkapäähän.

Välikohtaus muuttui veriseksi. Ball ampui neljää miestä, ja lopulta hyökkääjää oli taltuttamassa seitsemän ihmistä. Kukaan ei kuollut.

Erityisesti tapauksesta muistetaan prinsessan itsensä jäätävä suhtautuminen.

– Sehän nähdään, hän vastasi, kun Ball vaati prinsessaa ulos autosta.

Kun Anne joutui kasvotusten rosvon kanssa, hän jatkoi:

– Anna mennä. Nyt on tilaisuutesi.

Ampumisen sijasta Ball ampaisi karkuun, mutta jäi kiinni. Hänet tuomittiin murhan ja kidnappauksen yrityksestä. Sittemmin Ballilla diagnosoitiin skitsofrenia, ja nykyään hän on hoidettavana psykiatrisessa sairaalassa.

Seuraavana päivänä Anne palasi normaalisti töihin.

Anne on sanonut, että ihmisten tapaaminen on hänen työssään tärkeintä.

Annen julkikuvasta tunnetaan myös hevoset. Ratsastajana hän on ollut maansa kovaa kärkeä. Hän on voittanut kilpailuja ja osallistui jopa vuoden 1976 Montrealin kesäolympialaisten esteratsastukseen. Sieltä kotiin viemisinä oli kuitenkin vain aivotärähdys.

Hevosmaailmasta löytyi myös Annen ensimmäinen aviomies. Hän tapasi Mark Phillipsin vuonna 1968 ja he menivät naimisiin vuonna 1973. Pari sai kaksi lasta, Peterin (s. 1977) ja Zaran (s. 1981). He ovat Annen ainoat lapset.

Liitto kesti vuoteen 1992, joskin pari erosi jo vuonna 1989. Syynä oli Phillipsin suoranainen hevostelu: kävi ilmi, että olympiaratsastajalle oli syntynyt syrjähypyn seurauksena lapsi vuonna 1985.

Vara-amiraali Timothy Laurence on prinsessa Annen toinen aviomies.

Täysin viaton ei Annekaan ollut. Hän tapasi vuonna 1986 upseeri Timothy Laurencen. Pari ryhtyi intiimiin kirjeenvaihtoon Annen vielä ollessa naimisissa.

Asia vuoti julkisuuteen ja lehdistö riemastui. Tästä huolimatta pari meni naimisiin vuonna 1992 ja on yhdessä edelleen. Heidät piti tosin vihkiä Skotlannissa, sillä Englannin kirkko ei suostunut vihkimään henkilöitä, joiden edellinen aviopuoliso on yhä elossa.

Anne omaa myös rikosrekisterin – ainoana kuninkaallisena.

Vuonna 2002 hänen bulltrerrierinsä hyökkäsi kahden pienen lapsen kimppuun. Lapset selvisivät lievillä naarmuilla, eikä koiraakaan lopetettu. Prinsessalle rapsahti kuitenkin 740 euron arvoinen korvausmääräys.

Tämän lisäksi prinsessaa on sakotettu ylinopeudesta. Anne luuli takanaan ajavaa poliisiautoa saattajaksi ja kiihdytti noin 112 kilometrin alueella noin 150 kilometriin päästäkseen pois hitaamman liikenteen takaa. Virhearvio tuli kuitenkin kalliiksi, kun poliisi pysäytti ja sakotti 570 euron edestä. Maksettavaksi tuli myös 43 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Anne herätti ihailua kuningas Charlesin kruunajaisissa. Hän toimi seremoniassa veljensä henkivartijana.

Kommelluksista huolimatta Anne on nykyään valtavan ihailtu jopa nuorison keskuudessa.

Tiktok-sukupolvi on ihastunut jämäkkään ja kuvia kumartelemattomaan prinsessaan. Somepalveluun ladataan päivityksiä, joissa ihastellaan Annen terävimpiä sitaatteja sekä komeimpia tyylejä. Häntä pidetään esikuvana, joka rikkoo brittihovin muutoin pönäkkää julkikuvaa.

Anne itse tosin inhoaa sosiaalista mediaa.

– En ymmärrä, miksi ihmiset imeytyvät ruutujen ääreen. Elämä on liian lyhyt, hän napautti Vanity Fairille.

Prinsessa ei myöskään ole tunnustautunut feministiksi. Vanity Fairille hän muotoilee, että haluaisi ylipäätään nähdä ”jokaisen nuoren ihmisen täyttävän koko potentiaalinsa”.

Anne on antanut enemmän painoarvoa teoille kuin pelkille sanoille. Vaikutuksen hän on ainakin tehnyt.