Yksi kuva näyttää selkeästi kuninkaallisen perheen arvojärjestyksen

Kuningas Charlesin kruunajaisten istumajärjestys oli paljon puhuttu aihe juhlapäivänä. Eturivin paikoilla on merkitystä. Ruotsilla oli syytä iloon.

Britannian kuninkaallinen perhe sai ihailla kruunajaisseremoniaa paraatipaikoilta lauantaina. Moni katsoja kuitenkin pisti merkille, että brittihovin jäsenistä osalla oli paremmat paikat kuin toisilla.

Etenkin prinssi Harryn istumapaikka historiallisessa juhlassa puhutti jo etukäteen ihmisiä. Muun suvun kanssa viileisiin väleihin ajautunut Harry nimittäin määrättiin istumaan kolmanteen riviin. Samaan aikaan hänen isoveljensä kruununprinssi William nautti eturivin näköalasta.

Myös Edinburghin herttuapari sai seurata juhlaohjelmaa eturiviltä, kun taas heidän lapsensa istuivat toisella rivillä yhdessä Gloucesterin herttuaparin, prinsessa Annen ja tämän puolison vara-amiraali Sir Tim Laurencen ja Kentin herttuan kanssa.

Hovin hyljeksimä prinssi Andrew tyttärineen istui kruununperimysjärjestyksessä viidentenä olevan prinssi Harryn kanssa samalla rivillä.

Euroopan muiden kuningashuoneiden edustajat istuivat brittikuninkaallisten lähettyvillä mainioilla paikoilla. Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria saivat paalupaikat, sillä he istuivat aivan brittihovin kyljessä.

Ruotsalaislehdet kiirehtivät iloitsemaan monarkkiensa paraatipaikoista. Esimerkiksi Expressen ilakoi uutisensa ingressissä lausahtaen ”Mitkä paikat!”. Jutussa paikkoja kuvaillaan ”vähintäänkin mukaviksi”.

KRUUNAJAISIIN osallistuneilla nykypäivän monarkeilla on paljon yhteisiä sukujuuria keskenään. Kaarle Kustaa on esimerkiksi edesmenneen kuningatar Elisabetin kaukainen serkku sekä äidin että isän puolelta. Paraatipaikoille he pääsivät myös Elisabetin hautajaisissa viime syksynä.

Norjan kuningas Haraldia, Tanskan kuningatar Margareetaa ja Espanjan entistä kuningasta, Juan Carlosta, ei puolestaan nähty kruunajaisissa.

Kuningas Harald, 86, on edesmenneen kuningatar Elisabethin pikkuserkku ja kuningatar Margareeta, 83, puolestaan Elisabethin pikkupikkuserkku.

Viime syyskuussa Elisabetin valtiollisissa hautajaisissa Harald kunnioitti kuningattaren muistoa läsnäolollaan, mutta hän liikkui silmin nähden vaivalloisesti. Haraldin kunto on viime vuosina ollut kysymysmerkki. Monarkki on viime vuosina joutunut sairaalaan useampaan otteeseen.

Euroopan tämän hetken pitkäaikaisin hallitsija eli Tanskan kuningatar Margareeta, 83, loisti tilaisuudessa poissaolollaan. Margareeta oli kuningatar Elisabetin pikkupikkuserkku isoäitinsä isän prinssi Arthurin kautta.

Margareeta ja Norjan kuningas Harald ovat puolestaan pikkuserkkuja.

Tanskan hovin mukaan Margareeta ei voi osallistua Charlesin kruunajaisiin, sillä hän toipuu aiemmin tänä vuonna tehdystä selkäleikkauksesta. Tanskalaismedian mukaan kuningatar on toipunut leikkauksesta hyvin, mutta kuntoutuminen jatkuu.

Espanjan kuningashuone kertoi Juan Carlosin poisjäännistä jo etukäteen ja myös huhtikuulle kaavailtu tapaaminen Juan Carlosin ja Charlesin kesken peruttiin kaikessa hiljaisuudessa.

Korruptioepäilyissä ja seksiskandaaleissa ryvettynyt Juan Carlos luopui vallasta vuonna 2014 lähti omaehtoiseen maanpakoon vuonna 2020. Hän asuu nykyään Arabiemiraateissa.

Alla olevaan kuvaan on merkitty eturivissä olevat brittikuninkaalliset.

Westminster Abbeyn eturivi kuningas Charlesin kruunajaisissa lauantaina.

1. Prinssi William on Walesin prinssi ja kuningas Charlesin sekä edesmenneen prinsessa Dianan ensimmäinen lapsi.

2. Prinsessa Charlotte on prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen toinen lapsi. Prinssi George on hänen isoveljensä.

3. Prinssi Louis on Walesin prinssin ja prinsessan kuopus.

4. Prinsessa Catherine on prinssi Williamin puoliso ja siten Walesin prinsessa.

Kruununprinssi William (oik.) puolisonsa prinsessa Catherinen (kesk.) sekä lastensa prinssi Louisin ja prinsessa Charlotten kanssa.

Prinssi George oli kruunajaisissa viitankantajana, joten hän ei istunut kirkonpenkeillä muiden kuninkaallisten kanssa.

5. Prinssi Edward on Edinburghin herttua ja edesmenneen kuningatar Elisabethin nuorin lapsi, eli hän on kuningas Charlesin pikkuveli.

6. Herttuatar Sophie on Edinburghin herttua prinssi Edwardin puoliso.

7. James Windsor on prinssi Edwardin ja herttuatar Sophien nuorin poika ja Wessexin jaarli.

8. Louise Windsor on Edinburghin herttuaparin vanhin lapsi.

9. Prinssi Richard on edesmenneen kuningatar Elisabetin serkku. Hän sai Gloucesterin herttuan arvonimen vuonna 1974.

10. Herttuatar Birgitte on Gloucesterin herttua prinssi Richardin puoliso.

Prinssi Edward vilkuttaa lähtiessään Westminster Abbeysta.

Edinburghin herttuapari Edward ja Sophie lastensa James ja Louise Windsorin kanssa. Herttuaparin toiveesta lapsilla ei ole arvonimiä prinssi ja prinsessa, koska vanhemmat haluavat suojella lapsiaan liialliselta rasitukselta.

11. Vara-amiraali sir Timothy James Hamilton Laurence toimi kuninkaallisessa laivastossa upseerina ennen eläköitymistään.

12. Prinsessa Anne on kuningatar Elisabethin ja prinssi Philipin toiseksi vanhin lapsi. Hän sai vuonna 1987 Princess Royal -arvonimen, joka voi olla vain yhdellä elossa olevalla prinsessalla kerrallaan.

Vara-amiraali Timothy Laurence asteli kirkkoon yhdessä puolisonsa prinsessa Annen kanssa.

Prinsessa Anne toimi kruunajaisissa veljensä kuningas Charlesin henkivartijana.

13. Kentin herttua prinssi Edward on edesmenneen prinssi Georgen poika ja kuningatar Elisabetin serkku.

14. Prinssi Andrew on Yorkin herttua ja kuningatar Elisabetin sekä prinssi Philipin kolmas lapsi.

15. Yorkin prinsessa Beatrice on kuningas Charlesin veljen, prinssi Andrew’n, tytär.

16. Edoardo Mapelli Mozzi on prinsessa Beatricen puoliso.

Seksiskandaalissa ryvettynyt prinssi Andrew (oik.) ei enää saa edustaa hovia työtehtävissä. Prinssi Harry kävelee kuvassa Andrew’n takana hymyillen.

Prinsessa Beatrice aviomiehensä Edoardo Mapelli Mozzin kanssa.

Prinsessa Eugenie hymyilee miehensä Jack Brooksbank edessään. Prinssi Harry virnuilee taustalla.

17. Prinsessa Eugenie on Yorkin prinsessa ja prinssi Andrew’n toinen tytär.

18. Jack Brooksbank on prinsessa Eugenien aviomies.

19. Prinssi Harry on Sussexin herttua ja kuningas Charlesin ja prinsessa Dianan nuorempi poika.

20. Prinsessa Alexandra on kuningatar Elisabetin serkku ja nuorin kuningas Yrjö V:n lapsenlapsista.

Prinsessa Alexandra (vas.), Kentin prinssi Edward ja Gloucesterin herttuatar Birgitte Buckinghamin palatsin parvekkeella.

Kentin prinsessa Michaela ja Kentin prinssi Michael Westminster Abbeyn edustalla.

21. Kentin prinssi Michael on prinssi Georgen poika ja kuningatar Elisabetin serkku.

22. Kentin prinsessa Michael on Kentin prinssi Michaelin vaimo.

23. Peter Phillips on prinsessa Annen ja kapteeni Mark Phillipsin vanhin lapsi ja kuningatar Elisabetin ensimmäinen lapsenlapsi.

24. Zara Tindall on prinsessa Annen ja kapteeni Mark Phillipsin lapsi.

25. Mike Tindall on Zara Tindallin aviomies ja entinen rugbyn pelaaja.

Zara Tindall hymyilee sinisessä asussa vierellään veljensä Peter Phillips.

26. David Armstrong-Jones on Snowdonin toinen jaarli. Hän on Elisabetin sisaren prinsessa Margaretin ja Antony Armstrong-Jonesin lapsi ja kuningas Yrjön lapsenlapsi.

27. Charles Armstrong-Jones, Viscount Linley, on Snowdonin jaarlen poika. Kuningatar Elisabet on hänen isotätinsä.