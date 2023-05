Huomasitko? Catherinen ja Camillan asuihin piilotettu erityistä symboliikkaa – koppakuoriaisilla tärkeä merkitys

Kuningas Charlesin kruunajaisissa nähtiin useita häikäiseviä asuja, joista kuningatar Camillan tyyli oli yksi näyttävimmistä.

Kuningas Charlesin kruunajaisissa on nähty useita näyttäviä asuja, joista monet ovat varastaneet katsojien huomion.

Yksi näyttävimmistä on totta kai kuningatar Camillan huikea kruunajaisviitta. Kyseistä mitoiltaan huikeaa asustetta koristaa kultaisella langalla ommeltu joukko erinäisiä symboleja, joilla on erityistä merkitystä sekä Camillalle että koko hoville.

Viittaan on kirjailtu muun muassa kukkia, joista yksi on kuningatar Elisabetin suosikki kielo. Mukana ovat totta kai Britannian valtion symboleihin kuuluva kukkakolmikko, eli ruusu, apila ja takiainen.

Kasviston ohella viittaa koristavat hyönteiset, kuten ampiaiset ja koppakuoriaiset, joiden on tarkoitus heijastaa kuninkaan ja kuningattaren rakkautta luontoa ja ympäristöä kohtaan.

Camillan kruunajaisviittaa koristavat tyylikkäät kultaiset kirjailut.

Camillan asu viitan alla oli valkoinen.

Toinen huikea asukokonaisuus löytyy prinsessa Catherinen yltä.

Walesin prinsessan yltä löytyy silkkinen ja väriltään vaalea Alexander McQueenin muotitalon luomus. Tätäkin mekkoa koristavat kukkaissymbolit, jotka tosin jäävät osittain prinsessan harteita koristavan manttelin sekä viitan peittoon.

Samanlainen asusteyhdistelmä löytyy myös prinssi Williamin yltä. Kyseisen asusteen käyttöön prinssiä ja prinsessaa on kehottanut itse kuningas Charles ja tietyllä tapaa ne symboloivat parin asemaa tulevana kuninkaana ja kuningattarena, mutta myös kunnioitusta perinteitä kohtaan.

Telegraph muistuttaa, että perinteisissä kruunajaismenoissa kaikilla naispuolisilla osanottajilla olisi yllään vaaleat mekot, kaavut sekä päässään tiara tai muu hiuskoriste.

Catherinella ja Williamilla oli asujensa päällä perinteikkäät kaavut.

Perinteistä linjaa seuraten Catherinen päätä koristaa hopeinen lehtikuvioinen panta. Korvissaan prinsessalla ovat helmikorvakorut, jotka ovat alkujaan hänen miehensä Williamin edesmenneen äidin, prinsessa Dianan, omaisuutta.

Suvun peruja on myös Catherinen kaulakoru. Kyseinen asuste on kuningatar Elisabetin peruja ja se on alkujaan valmistettu silloisen kuninkaan Yrjö VI:n tilauksesta vuonna 1950. Peoplen mukaan Elisabet käytti korua monina tärkeinä juhlapäivinä sekä muun muassa valtiovierailuilla.

Äitinsä vanavedessä seurasi Walesin prinssiparin tytär Charlotte. Hellyttävästi 8-vuotias prinsessa oli pukenut äitinsä kanssa lähes identtisen asun päähinettä myöten, vaikkakin ilman manttelia ja viittaa.