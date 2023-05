Kuninkaallisia pitkään fanittaneet brittiystävykset ovat alkaneet jo tottua kuninkaaksi kruunattavaan Charlesiin, mutta hänen poikansa kohdalla näkemys ei ole yhtä suopea.

Lontoo

Ystävykset Ally ja Sandra juhlivat kuningas Charlesia jo etukäteen kruunajaisten aattona Lontoossa.

IS tapasi kaksikon kruunajaisreitin varrella, jossa näyttävästi Britannian lipun väreihin pukeutuneet ystävät kiinnittivät monien kulkijoiden huomion.

– Olemme hyvin suuria kuninkaallisfaneja. Olemme olleet useimmissa kuninkaallisissa tapahtumissa, kuten häissä, he kertovat.

Sandran ei tarvitse kauaa miettiä, mistä kuninkaallisesta juhlasta hän on nauttinut kaikista eniten.

– Kuningattaren kruunajaisista, hän kertoo.

Sandra oli pikkutyttö, kun kuningatar Elisabet kruunattiin 70 vuotta sitten. Tuolloin hän ei tosin ollut kruunajaiskulkueen varrella, vaan katseli tilaisuutta televisiosta ystävänsä luona.

– En muista niistä paljoakaan, hän tunnustaa.

Tuolloin kuitenkin alkoi kuninkaallisfanitus, joka on saanut Sandran seuraamaan kuninkaallisia tapahtumasta toiseen vuosien varrella.

Ally ja Sandra herättivät huomiota Britannian väreissä.

Ystävykset eivät aio jäädä Lontoon kruunajaishumuun pidemmäksi aikaa. Perjantaina heidän tarkoituksenaan oli kulkea kruunajaisreitti Buckinghamin palatsilta Westminster Abbeylle ja nauttia tunnelmasta.

– Tänään on hyvä juhlatunnelma, kun ihmiset telttailevat ja odottavat tapahtumaa, eikä väkeä ole vielä liian paljoa, Ally sanoo.

Lauantaina kuninkaaksi kruunattavasta Charlesista ystävyksillä on selkeä mielipide.

– Alamme tottua häneen, he nauravat.

– Hänellä on isot saappaat täytettävänä, mutta hän on onnellisesti naimisissa kuningattarensa kanssa ja suurin osa perheestä on hänen lähellään, Ally miettii.

Kruunut kimmeltävät Sandran korvissa.

Prinssi Harryn viimeaikaiset ulostulot sen sijaan vetävät sanavalmiit brittinaiset hiljaisiksi.

– Emme ole Harryn faneja. Emmekä Meghanin, he myöntävät.

Ystävykset eivät kaipaa kuninkaalliset tehtävänsä jättänyttä Harryä Buckinghamin palatsin parvekkeelle.

– On parasta, että hän pysyy poissa. Kaksi tuntia täällä on tarpeeksi, ja sen jälkeen hän voi lähteä takaisin Kaliforniaan. Meillä on kaikki (kuninkaallisen) perheen jäsenet, jotka tarvitsemme, Ally jyrähtää.